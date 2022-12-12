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Главную новогоднюю елку страны спилили в Волоколамском округе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Главную новогоднюю елку страны спилили в поселке Чисмена Волоколамского округа Московской области. Ее установят на Соборной площади Кремля.

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«В преддверии Нового года, когда без елки не обойтись, на нашей территории была выбрана самая лучшая, по оценкам экспертов, елка. Конечно, это для нас гордость, тем более то, что эту елку нашли наши юные лесники, которые занимаются в лесничестве», — цитирует главу Волоколамского городского округа Михаила Сылку РИАМО.

Высота ели — 27 м, возраст — 95 лет, диаметр ствола — 56 см, передает агентство городских новостей «Москва».

«Ровно 11 лет назад мы также отправляли ель на Соборную площадь. И, кстати, также шел дождь», — отметил директор волоколамского филиала «Мособллеса» Сергей Шиман.

На месте ели планируется к ежегодной акции «Лес Победы» посадить несколько сотен новых, молодых деревьев, создать здесь парк, пишет Life.Ru.

Елку отправят на Соборную площадь 14 декабря.

Ранее в этот день сообщалось, что больше половины россиян (53,8%) чаще всего празднуют новогоднюю ночь дома. 20,8% опрошенных не имеют сложившейся традиции, 12,1% отправляются в другой город, 8% — за границу, а 4,8% выезжают на природу.

Из российских направлений в этом году большинство поедет в Москву: столица набрала 16,8% голосов. На втором месте — Сочи (9%), на третьем — Санкт-Петербург (7,3%). Замыкают пятерку Казань (6,7%) и Тюмень (4%).

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