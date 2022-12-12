Москва стала самым популярным городом у россиян для поездок на Новый год

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip 12 декабря узнал у своих клиентов, где они обычно встречают Новый год и как проводят зимние каникулы.

Больше половины респондентов (53,8%) чаще всего празднуют новогоднюю ночь дома. 20,8% опрошенных не имеют сложившейся традиции, 12,1% отправляются в другой город, 8% — за границу, а 4,8% выезжают на природу, пишет «Газета.Ru».

Большинство респондентов (84,7%) считают, что новогодние праздники — лучшее время для путешествий.

Из российских направлений в этом году большинство поедет в Москву — столица набрала 16,8% голосов. На втором месте — Сочи (9%), на третьем — Санкт-Петербург (7,3%). Замыкают пятерку Казань (6,7%) и Тюмень (4%).

В топ-5 зарубежных направлений оказались Таиланд, ОАЭ, Турция, Египет и Белоруссия.

22 ноября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что спрос на поездки в Европу из России в период новогодних праздников уменьшился по состоянию на ноябрь в два-три раза в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.