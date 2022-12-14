С иголочкой: сколько стоит главная новогодняя елка страны

В Кремль 14 декабря привезли главную елку страны. Ее нашли вблизи деревни Гряды, под Волоколамском Московской области, рассказали в Управлении делами президента. Возраст дерева — 95 лет. Вырубка такой большой ели не наносит ущерба природе, говорят эксперты лесного хозяйства. А вот если бы в Кремле установили искусственное изделие сопоставимых размеров, это обошлось бы экосистеме гораздо «дороже», — на его создание пришлось бы потратить много чистой воды, энергии, а кроме того, производство и утилизация пластика чреваты загрязнениями, подчеркнули специалисты. С осторожностью следует ставить искусственные елки и в квартирах — их не проверяют на пожароопасность, а в составе могут быть аллергены, говорят собеседники «Известий».

Еще не старушка

Главная ель страны въехала в Кремль вечером 14 декабря, через ворота Спасской башни. Ее установят на Соборной площади — традиционном для нее месте еще с дореволюционных времен. Лесная красавица прошла строгий отбор — учитывались форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид дерева, сообщили в Управделами президента. Ее возраст 95 лет, высота 27 метров, диаметр ствола 56 см, а размах веток 10 метров.

— 95-летняя ель еще совсем не «старушка», они живут 200-250 лет при среднем возрасте заготовки — 80-100 лет. Цена такой ели — вопрос философский. В регионах с развитой промышленностью кубометр древесины стоит всего 100-200 рублей. В кремлевской ели кубометров пять будет точно, значит, при обычной вырубке предприятие-заготовитель заплатило бы за такую 500-1000 руб., — рассказал «Известиям» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков.

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Даже если представить, что ель распилили на доски, все равно цена ее будет не выше 40 тыс. рублей, подсчитал эксперт. Стоимость доски — 16 тыс. руб. за кубометр, а из такой ели можно заготовить максимум 2,5 кубометра.

Впрочем, единого подхода к расчету стоимости дерева не существует, как и к расчету стоимости новогодней радости детей, которые придут смотреть на эту Кремлевскую елку, добавил Константин Кобяков.

По его словам, ежегодный объем заготовки древесины в России — около 200 млн кубометров. На этом фоне срубленные по всей стране новогодние ели в количественном отношении — капля в море. Потеря одного дерева в масштабах леса также некритична. Через век на месте очутившейся в Кремле ели уже будет расти новое красивое дерево, сто лет в масштабах экосистемы — это один момент.

— Конечно, если добавить это одно дерево к тем миллионам кубометров, которые ежегодно вырубаются и уничтожаются пожарами, то это достаточно значимая нагрузка для лесной экосистемы. Какое число вырубленных деревьев, и, в частности, елей станет критичным для здоровья людей, сказать сложно. Ясно одно — к такому порогу мы пока, по счастью, не подошли, — сказал собеседник «Известий».

Возраст спелости

В любом случае, разговоры о том, что ради экологии кремлевскую елку стоило бы поменять на искусственную — это определенная подмена понятий, уверены специалисты. Производство пластикового дерева такого размера требует изрядного количества ресурсов — чистой воды, энергии. А само производство пластика чревато загрязнениями.

— Можно с уверенностью сказать, что производство одной искусственной елки схожего с кремлевской елью размера обходится экосистеме в разы дороже, чем вырубка одного дерева , — указал Константин Кобяков.

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С ним полностью согласен завкафедрой лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Владимир Петров. С его слов, вред приносит не только производство, но и утилизация искусственной елки.

В то время как переработка или уничтожение даже такой огромной живой елки, как кремлевская, не представляет никакой сложности и займет не более пяти минут. Ее превратят либо в компост, либо в щепу, и она дальше будет служить сельскому хозяйству и животноводству. Или, как вариант, — использоваться в ландшафтном дизайне в качестве подсыпки на грунт, чтобы другим растениям было комфортнее развиваться.

— Традиция живых новогодних елей должна сохраниться. Особенно, когда речь идет о главной елке страны. Вреда в этом нет: ее срубили в том возрасте спелости, когда древесину уже в любом случае необходимо вырубать и использовать на хозяйственные нужды, — заключил Владимир Петров.

Елочка, не гори!

Искусственная ель — не лучший вариант и для установки в квартире или в доме, следует из пояснений специалистов. При ее покупке потребитель не может точно знать, несет ли она какие-нибудь риски. Дело в том, что подобные изделия не обязательны к подтверждению соответствия на показатель пожарной опасности и не проходят испытаний на горючесть и токсичность , заявил «Известиям» президент национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности Сергей Серегин.

— Компании-производители редко проводят такие процедуры на добровольной основе. Поэтому сложно сказать, как поведет себя такая елка в условиях распространения огня , — подчеркнул он.

Опасность искусственной елки зависит от того, из чего она сделана: пластик, полиэтилен или другой вид материала. При этом цена изделия не связана с качеством и негорючестью, подчеркнул Сергей Серегин.

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В случае, если елка из негорючих или трудногорючих материалов подвергается воздействию огня, то сперва начнется оплавление, части будут течь горючими каплями, а затем она все равно может воспламениться. При этом есть риск выделения отравляющих веществ, предупредил эксперт.

Искусственные ели необходимо внести в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия и пожароопасности, уверен Сергей Серегин.

— Такие меры позволили бы снизить количество пожаров в новогоднюю ночь. Показатели пожароопасности следует отмечать на этикетке товара, чтобы потребитель смог сам определить, какую елку он хотел бы купить, — заключил он.

Помимо опасности воспламенения, елки — искусственные и натуральные — могут вызывать аллергию, пояснила «Известиям» иммунолог-аллерголог Мария Польнер. П о словам врача, в искусственных содержится поливинилхлорид. Производители утверждают, что он не испаряется и не наносит вред здоровью. Однако дешевые некачественные модели могут содержать токсичные вещества, подчеркнула Польнер.

При этом зачастую предугадать появление аллергической реакции невозможно, поэтому даже внимательное изучение состава не может гарантировать безопасность.

— Если елка стоит долго, на ней может скапливаться домашняя пыль, что, в свою очередь, способно привести к обострению астмы и аллергического ринита. Я рекомендую чаще проветривать помещение и убрать елку, как только закончатся новогодние праздники, — отметила аллерголог.

Что касается живой ели, то в ней опасность для аллергиков несут эфирные масла и органические кислоты. К основным симптомам аллергической реакции, по словам Польнер, можно отнести заложенность носа, зуд век, першение в горле, кашель.