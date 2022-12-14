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Главную елку России отправили из Волоколамска в Кремль

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Главная новогодняя ель России, которую спилили в городском округе Волоколамск, отправилась на новогоднем автофургоне в Кремль. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Предполагается, что к вечеру дерево уже будет на Соборной площади, где его начнут наряжать.

«Два дня ушло на упаковку, а сегодня елку в торжественной обстановке отправили на новогоднем автофургоне, за рулем которого Дед Мороз», — говорится в сообщении.

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Сам Дед Мороз заметил, что в его работе по доставке новогоднего дерева будет немало сложностей.

«В любой работе есть свои нюансы: наш автофургон обязательно сопровождают сотрудники ДПС, скорость движения — 50 км/ч, едем строго в колонне. Главная задача — доставить елочку вовремя в целости и сохранности», — цитирует Деда Мороза пресс-служба.

Традиция устанавливать живую ель на Соборной площади ведется с 1996 года. С 2007 года ее доставляют исключительно из Подмосковья.

Главную новогоднюю елку страны спилили в поселке Чисмена Волоколамского округа Московской области 12 декабря. Поиски новогоднего дерева велись с лета. Было отобрано свыше 60 подходящих.

Основными критериями отбора являлись высота (она составила 27 м), возраст дерева (95 лет), цвет хвои, правильная пирамидальная форма (диаметр ствола — 56 см, размах веток — 10 м) и удобный подъезд к ели.

13 декабря специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору новогоднего дерева к празднику. Натуральную елку для празднования Нового года лучше всего покупать в 20-х числах декабря, чтобы она не осыпалась раньше времени, сообщили эксперты. О качестве елки говорят иголки изумрудного цвета и характерный запах хвои. Ветви у ели должны быть гибкими, а ствол — ровным и достаточно толстым, так как дерево с тонким стволом не простоит долго.

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