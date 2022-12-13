В Роспотребнадзоре дали советы по выбору новогодней елки

Натуральную елку для празднования Нового года лучше всего покупать в 20-х числах декабря. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора во вторник, 13 декабря.

В беседе с «РИА Новости» они пояснили, что елка, купленная раньше 20 декабря, осыплется до окончания череды новогодних праздников.

Эксперты также указали на то, что иголки изумрудного цвета говорят о качестве елки. Хорошее деревце имеет характерный запах хвои. Ветви у елки должны быть гибкими, а ствол ровным и достаточно толстым, так как дерево с тонким стволом не простоит долго.

Специалисты предупредили, что если иголки пожелтевшие и сухие, это говорит о том, что дерево срубили давно.

Живую елку можно приобрести на городском елочном базаре или в лесничестве. В таких местах у продавцов есть необходимые документы на товар. А покупать дерево «с рук» у лесорубов — незаконно, отмечает телеканал «360».

12 декабря стало известно, что в подмосковном Волоколамске в деревне Гряды срубили главную новогоднюю ель страны.

Специалисты начали выбирать дерево еще летом. Всего было предложено 62 кандидата. Возраст ели составляет 95 лет, ее высота достигает 27 м, размах веток — 10 м, отмечает НСН.

Главную елку страны нашел лесничий с учениками, в этот момент у него проходило занятие со школьниками, уточняет телеканал «Звезда». После необходимых замеров выяснилось, что дерево соответствует кремлевским стандартам.

На месте спиленной ели планируется посадить новые сеянцы, выращенные из шишек этой лесной красавицы, пишет Pravda.Ru.

14 декабря дерево доставят на Соборную площадь Кремля в Москве, сообщает агентство городских новостей «Москва». Живую ель традиционно устанавливают в Москве с 1996 года.

Ежегодно перед специалистами ставится задача найти дерево, соответствующее целому ряду параметров: возраст не более 120 лет, здоровые ветви, отсутствие каких-либо искривлений. Кроме того, елка должна располагаться в удобном месте, где ее можно спилить без повреждения, отмечает сайт kp.ru.