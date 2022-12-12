В Волоколамске спилили главную елку страны

В Подмосковье спилили главную новогоднюю ель страны. Зеленую красавицу нашли в деревне Гряды. Специалисты начали выбирать дерево еще летом. Всего было предложено 62 кандидата, сообщает телеканал «Известия». Кремлевскую елку определила специальная комиссия.

«В преддверии Нового года, когда без елки не обойтись, на нашей территории была выбрана самая лучшая, по оценкам специалистов, елка. Конечно, для нас это гордость и честь. Тем более что эту елку нашли наши юные лесники. И они ее нашли возле своей школы и представили», — рассказал глава Волоколамского округа МО Михаил Сылка.

Возраст ели — 95 лет, ее высота достигает 27 м.

«Толчком стало для нас то, что диаметр этой елки оказался достаточно большим — больше 65 см. Мы обратили внимание: она выделялась из всех насаждений, которые здесь были», — прокомментировала старший участковый лесничий Светлана Колесниченко.

14 декабря дерево доставят на Соборную площадь Кремля. Живую ель традиционно устанавливают в Москве с 1996 года.

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