Реклама
Прямой эфир
Авто
BMW сумела наладить поставки запасных частей в Россию
Армия
Вооруженные силы РФ за сутки сбили в ДНР самолет и два вертолета ВСУ
Общество
В Москве завершилось строительство Большой кольцевой линии метро
Мир
На Украине заявили о 15 тыс. пропавших без вести во время конфликта
Мир
Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством
Армия
Два стратегических ракетоносца ТУ-160М переданы на летные испытания
Общество
На Северном Кавказе задержан готовивший теракт мигрант с Украины
Общество
СК РФ сообщил о найденных в Мариуполе телах более 3 тыс. мирных жителей
Мир
Путин выразил соболезнования из-за кончины бразильского футболиста Пеле
Интернет
Эксперт назвал выдумкой данные о создании в РФ новой операционной системы
Политика
Пасечник подписал принятую парламентом новую Конституцию ЛНР
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело против главнокомандующего ВСУ Залужного
Сюжет:

В Энергодаре предотвратили планируемый на Новый год теракт

0
Фото: IZ.RU
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт в Энергодаре, взрывчатка была заложена в автомобиль, оставленный в жилом районе. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили журналистам в силовых структурах Запорожской области.

«Спецслужбами России при проведении оперативно-разыскных мероприятий во дворе жилого дома в Энергодаре был обнаружен начиненный взрывчатым веществом автомобиль. После вскрытия автомобиля в транспортном средстве обнаружен артиллерийский снаряд калибра 155-мм, обложенный тротилом», — сказал представитель силовых структур.

На защиту становись: как будет организована тероборона регионов России
Система обеспечит охрану предприятий, транспорта и социальных объектов

Он добавил, что автомобиль был эвакуирован из жилого района и уничтожен на специальном полигоне.

Сообщается, что автомобиль оставили во дворе двумя днями ранее, что говорит о намерениях украинских националистов совершить теракт в новогоднюю ночь.

«Планируемый теракт в городе атомщиков спецслужбы Украины намеревались использовать для обвинения Российской Федерации в военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей», — подчеркнул представитель силовиков, добавив, что в настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия причастных к планируемому преступлению лиц.

24 декабря спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) бывшего боевика группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), планировавшего теракты на территории региона. При задержании у него нашли взрывчатку, в составе которой находились металлические поражающие элементы, средства дистанционного инициирования.

Ранее, 23 декабря, российские спецслужбы обнаружили два схрона для диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые планировали теракты на территории ЛНР. Так, в разрушенном здании местной школы обнаружили 10 мин калибра 82 мм и 24 125-миллиметровых осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда. Все найденные боеприпасы были уничтожены на месте. Отмечалось, что теракты планировалось осуществить в период новогодних праздников.

21 декабря спецслужбы предотвратили диверсии в ЛНР, которые готовились украинской нацистской группировкой «Кракен» (террористическая организация, запрещена в РФ).

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022