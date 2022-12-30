В Энергодаре предотвратили планируемый на Новый год теракт

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт в Энергодаре, взрывчатка была заложена в автомобиль, оставленный в жилом районе. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили журналистам в силовых структурах Запорожской области.

«Спецслужбами России при проведении оперативно-разыскных мероприятий во дворе жилого дома в Энергодаре был обнаружен начиненный взрывчатым веществом автомобиль. После вскрытия автомобиля в транспортном средстве обнаружен артиллерийский снаряд калибра 155-мм, обложенный тротилом», — сказал представитель силовых структур.

Он добавил, что автомобиль был эвакуирован из жилого района и уничтожен на специальном полигоне.

Сообщается, что автомобиль оставили во дворе двумя днями ранее, что говорит о намерениях украинских националистов совершить теракт в новогоднюю ночь.

«Планируемый теракт в городе атомщиков спецслужбы Украины намеревались использовать для обвинения Российской Федерации в военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей», — подчеркнул представитель силовиков, добавив, что в настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия причастных к планируемому преступлению лиц.

24 декабря спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) бывшего боевика группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), планировавшего теракты на территории региона. При задержании у него нашли взрывчатку, в составе которой находились металлические поражающие элементы, средства дистанционного инициирования.

Ранее, 23 декабря, российские спецслужбы обнаружили два схрона для диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые планировали теракты на территории ЛНР. Так, в разрушенном здании местной школы обнаружили 10 мин калибра 82 мм и 24 125-миллиметровых осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда. Все найденные боеприпасы были уничтожены на месте. Отмечалось, что теракты планировалось осуществить в период новогодних праздников.

21 декабря спецслужбы предотвратили диверсии в ЛНР, которые готовились украинской нацистской группировкой «Кракен» (террористическая организация, запрещена в РФ).

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».