В ЛНР задержали планировавшего теракты в регионе бывшего боевика «Азова»

Спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) бывшего боевика группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), планировавшего теракты на территории региона. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил источник «РИА Новости».

«Спецслужбами РФ в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации «Азов» (запрещенной в РФ), который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ, а также данных в отношении чиновников городских и районных администраций освобожденных в ходе специальной военной операции территорий ЛНР», — сказал он.

По словам источника, подозреваемый проживал на территории региона и планировал совершить ряд террористических актов в республике.

При задержании у него нашли взрывчатку, в составе которой находились металлические поражающие элементы, средства дистанционного инициирования. Специалисты-взрывотехники уничтожили устройство на месте, добавил собеседник агентства.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее, 23 декабря, российские спецслужбы обнаружили два схрона для диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые планировали теракты на территории ЛНР. Так, в разрушенном здании местной школы обнаружили 10 мин калибра 82 мм и 24 125-миллиметровых осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда. Все найденные боеприпасы были уничтожены на месте. Отмечалось, что теракты планировалось осуществить в период новогодних праздников.

21 декабря спецслужбы предотвратили диверсии в ЛНР, которые готовились украинской нацистской группировкой «Кракен» (террористическая организация, запрещена в РФ). На территории ЛНР был обнаружен тайник, который банда планировала использовать для реализации диверсий. В нем находились три гранаты РГД-5, самодельное взрывное устройство, две мины ТМ-62 с взрывателями, а также военная форма. Сотрудники разыскивают подозреваемых.

До этого, 20 декабря, президент России Владимир Путин назвал обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложной. Он отметил, что в настоящее время от органов контрразведки требуются максимальная собранность и концентрация сил. По его словам, необходимо пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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