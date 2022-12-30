Эксперт назвал выдумкой данные о создании в РФ новой операционной системы

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями» 30 декабря назвал выдумкой информацию о том, что компании «Яндекс», VK, Сбербанк и «Ростелеком» планируют заняться разработкой новой мобильной операционной системы (ОС) на базе Android.

«Информация о создании российской мобильной ОС на данный момент — это выдумка, никто ничего не создает. Есть инициативная группа людей, которые ходят по индустрии с марта и выпрашивают деньги на создание «российского аналога Android». Однако пока это не более чем разговоры, за которыми ничего не стоит», — заявил эксперт.

О создании новой ОС ранее в этот день сообщили источники. По их данным, также планируется разработка платформы, способной заменить Google Mobile Services (GMS). По приблизительным расчетам, на разработку ОС на базе Android потребуется не более года.

При этом подчеркивается, что разработка новой операционной системы не противоречит планам «Ростелекома» развивать мобильную экосистему на базе ОС «Аврора».

В октябре руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявил, что к 2030 году в России должны перейти на отечественное ПО на 70%. На сегодняшний день большую часть составляет зарубежное ПО.