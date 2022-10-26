Названы сроки перехода на отечественное ПО

Руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), утверждающего стратегии цифровой трансформации госкомпаний, Илья Массух в среду, 26 октября, рассказал «Известиям» о поставленной задаче заместить иностранное программное обеспечение (ПО) российским на 70%.

«Для критической информационной инфраструктуры задача стоит на конец 2024 года, а так до 2030-го, наверное, все перейдут, включая коммерческие сервисы. Нет задачи перейти на 100% на использование отечественного ПО», — рассказал Массух.

На сегодняшний день, по его словам, баланс составляет 30:70, где большую часть составляет зарубежное ПО. Задача же стоит достигнуть обратного баланса.

19 октября Минцифры РФ сообщило о запуске маркетплейса Russoft.ru, где собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО. Как рассказали в ведомстве, Russoft.ru — это площадка для взаимодействия разработчиков и заказчиков ПО. На маркетплейсе уже более 1 тыс. решений. Для размещения правообладателям нужно подать соответствующую заявку на «Госуслугах».

На страницах продуктов описаны их основные характеристики: функционал, стоимость, совместимость с операционными системами, зарубежные аналоги, которые может заместить ПО. Кроме того, заказчики могут выбрать продукт по категории (средства разработки, системное ПО, информационная безопасность и другие) или по отрасли применения (образование, промышленность, финансы и др.).

16 августа стало известно, что некоторые российские государственные компании и ведомства уже перешли на отечественное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры.

Ранее, 20 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство ускорит работу по выводу на рынок РФ российских разработок в области программного обеспечения.