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«Сбер», «Яндекс» и «Ростелеком» создадут новую мобильную операционную систему

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Компании «Яндекс», VK, Сбербанк и «Ростелеком» планируют создать организацию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы (ОС) на базе Android. Также благодаря ей должна появиться платформа, способная заменить Google Mobile Services (GMS).

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Как рассказал 29 декабря источник в правительстве изданию «Коммерсант», к развитию отечественной мобильной экосистемы Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) планирует подключить консорциум разработчиков. По приблизительным расчетам, на разработку ОС на базе Android потребуется не более года.

«Пока формально консорциума нет, но крупные игроки готовы объединиться, чтобы разработать платформу. Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом», — добавил источник издания на рынке электроники РФ.

Также указано, что разработка новой операционной системы не противоречит планам «Ростелекома» развивать мобильную экосистему на базе ОС «Аврора».

28 декабря глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в России начали создавать условия для использования бизнесом зарубежного программного обеспечения (ПО). Он отметил, что ведомство уже начало разработку закона о принудительном лицензировании иностранного софта. В первую очередь изучаются возможности использования пользователями в РФ ПО компаний, ушедших с российского рынка.

27 декабря Минцифры cообщило, что старые версии Android-приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» перестают работать. Россиянам порекомендовали включить автоматическое обновление приложений, чтобы своевременно получать новые версии.

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