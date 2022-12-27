Минцифры отключит старую версию приложения «Госуслуги» для Android
С 27 декабря перестанут работать старые версии Android-приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто». Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).
«Обновите приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» на ОС Android. Старые версии мобильных приложений на ОС Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных», — сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Также россиянам порекомендовали включить автоматическое обновление приложений, чтобы своевременно получать новые версии.
Для ручного обновления рекомендовано перейти в магазин приложений, найти приложения «Госуслуги Авто» и «Госуслуги» и нажать кнопку «Обновить».
С начала декабря россияне получили возможность встать на налоговый учет через подачу заявления на портале «Госуслуги». Кроме того, с 1 декабря произошло еще несколько изменений. В частности, были введены новые нормативы ОМС.