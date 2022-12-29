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В РФ запланировали начать принудительно лицензировать иностранное ПО

«Ъ»: правительство РФ изучает вопрос принудительного лицензирования зарубежного ПО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России начали создавать условия для использования бизнесом зарубежного программного обеспечения (ПО). Об этом заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев 28 декабря.

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Он отметил, что Минцифры уже начало разработку закона о принудительном лицензировании иностранного софта.

В первую очередь изучаются возможности использования пользователями в РФ ПО компаний, ушедших с российского рынка.

«Бизнес не виноват, что разработчик ушел из страны и нельзя продлить лицензии. Мы должны создать отдельный механизм для добросовестных пользователей», — сказал Шадаев, чьи слова приводит «Коммерсант».

Предполагается, что пользователи смогут покупать программы ушедших разработчиков, переводя деньги на специальный счет.

Правообладатель счета сможет снять их «по первому требованию». С таким предложением выступил в письме в адрес «Общественной потребительской инициативы» директор департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрий Никитин.

В тот же день Шадаев выступил с предложением сделать 2023 год в РФ Годом стартапов. Он добавил, что важно понять, какими именно механизмами можно простимулировать появление стартапов в IT-сфере и как сделать так, чтобы у бизнеса была мотивация в них вкладываться.

До этого, 16 декабря, Институт развития предпринимательства и экономики обратился в Минцифры с просьбой разрешить бизнесу в РФ использовать программное обеспечение (ПО), на которое закончилась лицензия.

Речь идет о создании законопроекта, который ввел бы в стране мораторий на уголовную и административную ответственность для тех, кому зарубежные разработчики отказались продлевать лицензии. В институте подчеркнули, что российская промышленность и ритейл не могут работать без IТ-решений — к примеру, операционных систем, офисных продуктов, IТ-сред для разработки.

Некоторые иностранные компании с февраля приостановили деятельность в России или объявили об уходе с рынка РФ на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Это произошло после начала Россией спецоперации по защите Донбасса на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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