Шадаев предложил сделать 2023-й годом IT-стартапов

Глава Минцифры России Максут Шадаев 28 декабря предложил сделать 2023 год годом стартапов. На эту тему он высказался в ходе онлайн-диалога с представителями IT-отрасли.

«У меня предложение <...> весь следующий год сделать годом стартапов, насколько это возможно, потому что, конечно, все наши механизмы поддержки, которые есть, — они без <...> этих стартапов, всё это будет неэффективно», — заявил Шадаев.

Он добавил, что важно понять, какими именно механизмами можно простимулировать появление стартапов и как сделать так, чтобы у бизнеса была мотивация в них вкладываться.

В ноябре Шадаев заверил, что Россия достигла цифрового суверенитета. По его мнению, уход иностранных компаний позволит развиваться российским разработчикам.

В том же месяце президент Сбербанка Герман Греф отметил, что в части разработки отечественного программного обеспечения нерешаемых проблем нет — это вопрос времени и ресурсов.

В сентябре карьерный консультант Ильгиз Валинуров указал, что IT-индустрия и киберсфера являются одними из самых перспективных направлений будущего.