Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин связал успехи на фронте с ударами по инфраструктуре Украины
Мир
В международных структурах не ответили Москве по поводу расстрела ВСУ пленных РФ
Общество
Минюст РФ внес Meta в реестр экстремистских организаций
Мир
Боррель призвал США ответить на опасения ЕС из-за акта о снижении инфляции
Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Майорску в ДНР
Мир
Минобороны Великобритании призвало Украину нарастить военное наступление зимой
Мир
Работа КПП ограничена на границе Украины с Польшей, Венгрией и Молдавией
Мир
Путин назначил экс-посла РФ в Японии на должность замглавы МИД страны
Мир
В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военных на Украине
Мир
Баку оставил без ответа предложение Еревана по мирному договору
Мир
Врач заявила о найденных в организме Саакашвили тяжелых металлах
Спорт
Болельщики освистали гимн Ирана перед матчем ЧМ-22 в Катаре

Шадаев заявил о достижении Россией цифрового суверенитета

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия достигла цифрового суверенитета. Об этом 25 ноября заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Власть совета: как новые санкции скажутся на IT-рынке
Эксперты считают, что ничего критичного не произойдет

«Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка. Мы теперь предоставлены сами себе. Наша индустрия имеет потенциал», — сказал он в ходе форума «Цифровой алмаз».

Министр отметил, что уход иностранных компаний позволит развиваться российским разработчикам.

«Отрасль, несмотря на все события последних месяцев, имеет все необходимые возможности, чтобы активно развиваться и замещать те ниши, которые освобождаются в связи с уходом иностранных компаний», — добавил Шадаев.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что каждый нацпроект и госпрограмма должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта, а компании должны это отразить в своих планах. Он указал, что такие технологии должны быть массово внедрены во все отрасли в текущем десятилетии.

Также 24 ноября заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников рассказал, что рынок искусственного интеллекта в России за последние три года вырос почти вдвое. По его словам, уже 20% российских организаций в среднем используют искусственный интеллект в большинстве приоритетных отраслей.

16 ноября Всемирный банк признал РФ одним из лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг. В рейтинг вошли 198 стран мира с разным уровнем развития информационных технологий в государственном секторе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022