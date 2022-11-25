Шадаев заявил о достижении Россией цифрового суверенитета
Россия достигла цифрового суверенитета. Об этом 25 ноября заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка. Мы теперь предоставлены сами себе. Наша индустрия имеет потенциал», — сказал он в ходе форума «Цифровой алмаз».
Министр отметил, что уход иностранных компаний позволит развиваться российским разработчикам.
«Отрасль, несмотря на все события последних месяцев, имеет все необходимые возможности, чтобы активно развиваться и замещать те ниши, которые освобождаются в связи с уходом иностранных компаний», — добавил Шадаев.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что каждый нацпроект и госпрограмма должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта, а компании должны это отразить в своих планах. Он указал, что такие технологии должны быть массово внедрены во все отрасли в текущем десятилетии.
Также 24 ноября заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников рассказал, что рынок искусственного интеллекта в России за последние три года вырос почти вдвое. По его словам, уже 20% российских организаций в среднем используют искусственный интеллект в большинстве приоритетных отраслей.
16 ноября Всемирный банк признал РФ одним из лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг. В рейтинг вошли 198 стран мира с разным уровнем развития информационных технологий в государственном секторе.