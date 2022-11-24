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Путин призвал включить в нацпроекты меры по внедрению искусственного интеллекта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин 24 ноября, выступая на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил, что каждый нацпроект и госпрограмма должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта, а компании должны это отразить в своих планах.

Кроме того, глава государства указал, что технологии искусственного интеллекта должны быть массово внедрены во все отрасли в текущем десятилетии.

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«Каждая отрасль, предприятие, организация должны быстрее перестраивать свои взгляды и подходы. Отрабатывать и отбрасывать, мешающие двигаться вперед шаблоны и, безусловно, каждый день учиться новому. В этой связи считаю, что каждый национальный проект, государственная программа должны содержать конкретные меры на внедрение в отраслях технологии искусственного интеллекта», — заявил Путин.

Российский лидер заявил, что необходимо еще и внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в курсы математики в школах.

Путин также попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева использовать площадку Госсовета для внедрения их опыта использования искусственного интеллекта в другие регионы.

В сентябре Путин заявил, что без России странам будет трудно развивать проекты, особенно в науке.

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