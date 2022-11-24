Путин призвал внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школах

Необходимо внедрять элементы изучения искусственного интеллекта (ИИ) в курсы математики в школах, так как наблюдается большой дефицит профессионалов в этой сфере. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«На этот вызов нам, безусловно, необходимо отвечать. Это общая работа государства, бизнеса, системы образования. Уже сделаны значимые шаги по вовлечению в решение практических задач как студентов, так и школьников», — сказал он.

Российский лидер отметил, что нужно идти дальше и внедрять элементы изучения ИИ в школьные программы математики и информатики, наращивать уровень преподавания этих предметов и повышать квалификацию учителей.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ и Альянсу в сфере искусственного интеллекта разработать рейтинг вузов по качеству компетенций подготовки специалистов по ИИ.

В ходе конференции Путин также указал, что технологии искусственного интеллекта должны быть массово внедрены во все отрасли в текущем десятилетии. По его словам, массовое внедрение должно охватить все отрасли экономики и социальной сферы, и систему госуправления.

Также президент РФ подчеркнул, что каждый нацпроект и госпрограмма должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта, а компании должны это отразить в своих планах.

Путин принимает участие в конференции в четвертый раз. Первое выступление главы государства в рамках форума состоялось в 2019 году. Как указали в пресс-службе Кремля, 24 ноября ведущие эксперты в области искусственного интеллекта, представители бизнеса, государства и научного сообщества обсудят вопросы развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

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