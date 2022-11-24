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Путин поручил обеспечить внедрение искусственного интеллекта во все сферы
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Путин поручил обеспечить внедрение искусственного интеллекта во все сферы

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба мэрии Москвы
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Необходимо обеспечить на предстоящие 10 лет массовое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) во все сферы. Об этом заявил 24 ноября президент РФ Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия — обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики и социальной сферы и систему госуправления», — отметил он.

Путин указал на необходимость формирования «подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего общества».

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«Именно такие приоритеты считаю необходимым зафиксировать и в обновленной национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Я прошу в этой связи администрацию президента совместно с правительством и альянсом компаний в сфере искусственного интеллекта подготовить соответствующий проект указа», — добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что внедрение ИИ не приведет к росту безработицы, а наоборот — поспособствует появлению более высококвалифицированных рабочих мест.

«Следствием внедрения искусственного интеллекта и роботизации становится не рост безработицы. ‹...› Напротив, появление новых, более творческих, содержательных, интересных профессий, высококвалифицированных рабочих мест — вот к чему ведет умная, выверенная по времени, подготовленная работа по этому направлению», — пояснил президент.

Он также добавил, что использование таких передовых решений призвано, прежде всего, повышать уровень жизни людей. По его словам, внедрение интеллектуальных систем, промышленных роботов и автоматизированных рабочих мест поможет уменьшить объем рутинных функций и свести к минимуму работу человека на вредных и опасных участках производства.

Путин также указал, что развитие ИИ в России опережает некоторые страны. Между тем глава государства подчеркнул необходимость наращивать усилия по его развитию и дальше. По его словам, от результатов в сфере ИИ зависит место России в мире, а также суверенитет, безопасность и состоятельность страны.

Ранее в четверг замминистра экономического развития РФ Максим Колесников сообщил «Известиям», что рынок искусственного интеллекта в стране за последние три года вырос почти вдвое. По его словам, уже 20% российских организаций в среднем используют ИИ в большинстве приоритетных отраслей.

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