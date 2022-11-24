Путин поручил обеспечить внедрение искусственного интеллекта во все сферы

Необходимо обеспечить на предстоящие 10 лет массовое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) во все сферы. Об этом заявил 24 ноября президент РФ Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия — обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики и социальной сферы и систему госуправления», — отметил он.

Путин указал на необходимость формирования «подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего общества».

«Именно такие приоритеты считаю необходимым зафиксировать и в обновленной национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Я прошу в этой связи администрацию президента совместно с правительством и альянсом компаний в сфере искусственного интеллекта подготовить соответствующий проект указа», — добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что внедрение ИИ не приведет к росту безработицы, а наоборот — поспособствует появлению более высококвалифицированных рабочих мест.

«Следствием внедрения искусственного интеллекта и роботизации становится не рост безработицы. ‹...› Напротив, появление новых, более творческих, содержательных, интересных профессий, высококвалифицированных рабочих мест — вот к чему ведет умная, выверенная по времени, подготовленная работа по этому направлению», — пояснил президент.

Он также добавил, что использование таких передовых решений призвано, прежде всего, повышать уровень жизни людей. По его словам, внедрение интеллектуальных систем, промышленных роботов и автоматизированных рабочих мест поможет уменьшить объем рутинных функций и свести к минимуму работу человека на вредных и опасных участках производства.

Путин также указал, что развитие ИИ в России опережает некоторые страны. Между тем глава государства подчеркнул необходимость наращивать усилия по его развитию и дальше. По его словам, от результатов в сфере ИИ зависит место России в мире, а также суверенитет, безопасность и состоятельность страны.

Ранее в четверг замминистра экономического развития РФ Максим Колесников сообщил «Известиям», что рынок искусственного интеллекта в стране за последние три года вырос почти вдвое. По его словам, уже 20% российских организаций в среднем используют ИИ в большинстве приоритетных отраслей.