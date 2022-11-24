В Минэкономразвития рассказали о внедрении ИИ в российскую экономику

Рынок искусственного интеллекта в России за последние три года вырос почти вдвое. Об этом 24 ноября «Известиям» сообщил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

«Внедрение ИИ в отрасли экономики — это один из важнейших инструментов вне зависимости от отрасли для повышения эффективности производительности и развития бизнеса. Для этого необходимо создавать открытые дата-сеты и масштабировать ИИ-решения», — сказал он.

По словам Колесникова, уже 20% российских организаций в среднем используют ИИ в большинстве приоритетных отраслей.

«А в лидирующих отраслях ИИ внедрен в 53,1% организаций. Это финансовый сектор, информационно-коммуникационные технологии и телеком. Важно отметить, что около 40% организаций, которые не используют ИИ, планируют внедрить его в ближайшей перспективе», — сказал замминистра.

Кроме того, есть потребность в специалистах с отраслевыми компетенциями. Правительство в рамках федерального проекта по искусственному интеллекту реализует механизмы для взращивания квалифицированных кадров, отметил Колесников.

«Кадровая история строится на формировании условий для получения гражданами образования по ИИ — школьного, вузовского, а также для выявления наиболее перспективных разработчиков в сфере ИИ. Например, более чем в 90 вузах разработаны и реализуются около 80 магистерских программ по ИИ, по которым уже обучается свыше 3000 человек», — заключил замминистра.

В сентябре заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников рассказал, что для борьбы с кредитными мошенниками банки начали использовать искусственный интеллект. По его словам, система будет отслеживать возможное участие злоумышленников на всех этапах кредитного процесса — от подачи заявки до получения денежных средств.