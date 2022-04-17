Естественный подбор: ИИ найдет идеального ученого для любого проекта

Российские разработчики создали сервис для подбора участников междисциплинарных научных проектов. Набор программ с использованием искусственного интеллекта изучает профессиональные и личностные качества кандидатов, помогает оценить их честность при прохождении собеседования. Данные о претендентах сервис ищет в базах научных журналов и патентов, в соцсетях и на других открытых площадках. Руководители грантов с интересом восприняли новый метод поиска исполнителей.

Кто ты и откуда

Сроки и качество выполнения научного проекта во многом зависят от компетенции исполнителей. Однако бывает, что найти их не так легко. Сотрудник с регалиями и опытом может не подходить для выполнения конкретного задания — например, из-за нехватки специальных знаний и умений или непривычного ему типа работы. Случается и так, что отвечающий всем требованиям ученый в данный момент не ищет работу — тогда на обычных сайтах по подбору персонала его резюме не будет.



Ученые из Национального центра когнитивных разработок (НЦКР) — Центра компетенций НТИ на базе ИТМО — создали сервис для поиска и подбора уникальных высококвалифицированных специалистов. Он называется Exclusive и представляет собой сайт, который поможет руководителям научных проектов быстро найти экспертов с нужными профессиональными и личностными качествами.

Exclusive Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Высокотехнологичные рынки всегда находятся в условиях дефицита квалифицированных сотрудников. Особенно когда речь идет о краткосрочных, сложно организованных проектах , к которым необходимо максимально оперативно привлечь экспертов в узкой предметной области, — рассказала руководитель бюро консалтинга и диссеминации НЦКР Александра Поляничко. — Нередко из-за нехватки времени нанимать человека «вслепую», рассчитывая на «проверку боем» во время испытательного срока, просто недопустимо. Подбор специалистов может осложняться и тем, что они не имеют актуального резюме, так как не находятся в активном поиске работы, но при этом готовы рассмотреть поступающие предложения.



Пользоваться сервисом несложно — нужно зарегистрироваться и внести в специальную форму свои требования к кандидату. Фильтры позволяют указать возрастной диапазон, место проживания, количество, период создания и тематику научных работ. Далее программа начинает поиск публикаций в индексируемых научных журналах. Она отбирает авторов работ, оценивает количество их статей, цитирований и патентов на выбранную пользователем тему.



— После формирования списка потенциальных сотрудников, подходящих в плане знаний и умений, сервис ищет их профили в открытых источниках, в том числе в соцсетях, на сайтах вузов, — рассказал руководитель проекта и научно-исследовательской лаборатории «Когнитивная невербалика» Центра НТИ Олег Басов. — В профиль кандидата попадает биография, круг общения, интересы, особенности характера и даже склонности и зависимости.



Среди изучаемых параметров — те, что определят степень благонадежность специалистов, — уровень агрессивности, конфликтности, вежливости, дружелюбия, возможное пристрастие к наркотикам, азартным играм, причастность к финансовым махинациям, наличие административных правонарушений и уголовных дел.

Exclusive Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha

В итоге сервис составляет профиль кандидата и выводит его в удобном графическом виде. Он состоит из трех частей — личные, профессиональные данные и благонадежность.



— Если для формирования полного портрета системе не хватает информации из открытых источниках, Exclusivе проанализирует «пробелы» и предложит соответствующие вопросы для онлайн-интервью, — добавил Олег Басов. — Это позволит тщательнее изучить кандидатов — получить недостающие сведения о них.



Уже в ходе интервью сервис при помощи искусственного интеллекта проанализирует выражение лица (глаз, рта, носа, бровей и мимических мышц) претендента на должность, тембр голоса, скорость речи и т.д. На основе полученных данных программа оценит, насколько искренними, правдивыми были ответы.

Один для всех

Разработчики создали свой сервис, чтобы повысить качество реализации краткосрочных научных проектов — грантов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. По их мнению, полная информация о кандидате поможет обойтись без испытательного периода или сократить его.

— Мне было бы очень интересно воспользоваться таким сервисом для подбора высококвалифицированных кадров, — сообщил «Известиям» руководитель проектов по грантам Российского научного фонда, научный сотрудник СПбГУ Константин Родыгин. — Подобрать коллег для выполнения крупных грантов, которые сопровождаются публикациями в высокоцитируемых журналах, нелегко. Иногда они даже не имеют резюме и скорее предпочитают поиск работы по рекомендациям, а искать их на обычных площадках по подбору кадров — занятие кропотливое. Кстати, такой агрегатор был бы удобен не только для работодателей, но и для тех, кто ищет специфичную работу.

Exclusive Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Пока сервис нацелен на поиск именно научных сотрудников, но разработчики не исключают его расширения, например, на IT-сферу. Его уже тестируют в университете ИТМО и РАНХиГС.

— Нам понравилось, что разработанный сервис избавляет от необходимости поиска наукометрических показателей необходимого нам кандидата на различных сайтах. Еще он сильно упрощает жизнь тем, что автоматически находит личные данные о нем, — отметил директор Центра цифровых решений и искусственного интеллекта РАНХиГС Павел Голосов.