Естественный подбор: ИИ найдет идеального ученого для любого проекта
Российские разработчики создали сервис для подбора участников междисциплинарных научных проектов. Набор программ с использованием искусственного интеллекта изучает профессиональные и личностные качества кандидатов, помогает оценить их честность при прохождении собеседования. Данные о претендентах сервис ищет в базах научных журналов и патентов, в соцсетях и на других открытых площадках. Руководители грантов с интересом восприняли новый метод поиска исполнителей.
Кто ты и откуда
Сроки и качество выполнения научного проекта во многом зависят от компетенции исполнителей. Однако бывает, что найти их не так легко. Сотрудник с регалиями и опытом может не подходить для выполнения конкретного задания — например, из-за нехватки специальных знаний и умений или непривычного ему типа работы. Случается и так, что отвечающий всем требованиям ученый в данный момент не ищет работу — тогда на обычных сайтах по подбору персонала его резюме не будет.
Ученые из Национального центра когнитивных разработок (НЦКР) — Центра компетенций НТИ на базе ИТМО — создали сервис для поиска и подбора уникальных высококвалифицированных специалистов. Он называется Exclusive и представляет собой сайт, который поможет руководителям научных проектов быстро найти экспертов с нужными профессиональными и личностными качествами.
— Высокотехнологичные рынки всегда находятся в условиях дефицита квалифицированных сотрудников. Особенно когда речь идет о краткосрочных, сложно организованных проектах, к которым необходимо максимально оперативно привлечь экспертов в узкой предметной области, — рассказала руководитель бюро консалтинга и диссеминации НЦКР Александра Поляничко. — Нередко из-за нехватки времени нанимать человека «вслепую», рассчитывая на «проверку боем» во время испытательного срока, просто недопустимо. Подбор специалистов может осложняться и тем, что они не имеют актуального резюме, так как не находятся в активном поиске работы, но при этом готовы рассмотреть поступающие предложения.
Пользоваться сервисом несложно — нужно зарегистрироваться и внести в специальную форму свои требования к кандидату. Фильтры позволяют указать возрастной диапазон, место проживания, количество, период создания и тематику научных работ. Далее программа начинает поиск публикаций в индексируемых научных журналах. Она отбирает авторов работ, оценивает количество их статей, цитирований и патентов на выбранную пользователем тему.
— После формирования списка потенциальных сотрудников, подходящих в плане знаний и умений, сервис ищет их профили в открытых источниках, в том числе в соцсетях, на сайтах вузов, — рассказал руководитель проекта и научно-исследовательской лаборатории «Когнитивная невербалика» Центра НТИ Олег Басов. — В профиль кандидата попадает биография, круг общения, интересы, особенности характера и даже склонности и зависимости.
Среди изучаемых параметров — те, что определят степень благонадежность специалистов, — уровень агрессивности, конфликтности, вежливости, дружелюбия, возможное пристрастие к наркотикам, азартным играм, причастность к финансовым махинациям, наличие административных правонарушений и уголовных дел.
В итоге сервис составляет профиль кандидата и выводит его в удобном графическом виде. Он состоит из трех частей — личные, профессиональные данные и благонадежность.
— Если для формирования полного портрета системе не хватает информации из открытых источниках, Exclusivе проанализирует «пробелы» и предложит соответствующие вопросы для онлайн-интервью, — добавил Олег Басов. — Это позволит тщательнее изучить кандидатов — получить недостающие сведения о них.
Уже в ходе интервью сервис при помощи искусственного интеллекта проанализирует выражение лица (глаз, рта, носа, бровей и мимических мышц) претендента на должность, тембр голоса, скорость речи и т.д. На основе полученных данных программа оценит, насколько искренними, правдивыми были ответы.
Один для всех
Разработчики создали свой сервис, чтобы повысить качество реализации краткосрочных научных проектов — грантов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. По их мнению, полная информация о кандидате поможет обойтись без испытательного периода или сократить его.
— Мне было бы очень интересно воспользоваться таким сервисом для подбора высококвалифицированных кадров, — сообщил «Известиям» руководитель проектов по грантам Российского научного фонда, научный сотрудник СПбГУ Константин Родыгин. — Подобрать коллег для выполнения крупных грантов, которые сопровождаются публикациями в высокоцитируемых журналах, нелегко. Иногда они даже не имеют резюме и скорее предпочитают поиск работы по рекомендациям, а искать их на обычных площадках по подбору кадров — занятие кропотливое. Кстати, такой агрегатор был бы удобен не только для работодателей, но и для тех, кто ищет специфичную работу.
Пока сервис нацелен на поиск именно научных сотрудников, но разработчики не исключают его расширения, например, на IT-сферу. Его уже тестируют в университете ИТМО и РАНХиГС.
— Нам понравилось, что разработанный сервис избавляет от необходимости поиска наукометрических показателей необходимого нам кандидата на различных сайтах. Еще он сильно упрощает жизнь тем, что автоматически находит личные данные о нем, — отметил директор Центра цифровых решений и искусственного интеллекта РАНХиГС Павел Голосов.
По его мнению, разработчикам стоит расширить перечень источников, из которых собирается информацию об уникальных специалистах. Кроме того, необходимо повысить прозрачность процедуры оценки благонадежности кандидатов, дать возможность пользователям сервиса определять вес ее отдельных составляющих.
В мае исследователи откроют прием заявок на бесплатное тестирование сервиса для широкой аудитории.