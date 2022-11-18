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Всемирный банк признал РФ одним из лидеров в области цифровизации госуправления

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Россия вошла в топ-10 стран — лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг. Высокая позиция РФ присуждена международными экспертами из команды Всемирного банка, опубликовавшего рейтинг «Индекса зрелости государственных технологий» (GTMI), 16 ноября.

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В рейтинг вошли вошли 198 стран мира с различным уровнем развития информационных технологий в государственном секторе.

Индекс зрелости измеряет ключевые аспекты по четырем приоритетным направлениям — «Основные государственные системы», «Предоставление государственных услуг», «Вовлеченность населения» и «Институциональное обеспечение» — на основе показателей степени внедрения цифровых технологий в сфере госуслуг, налоговой и бюджетной сферах, а также в образовании и здравоохранении.

Министерство экономического развития России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также с профильными подразделениями и ведомствами других федеральных органов исполнительной власти провели полномасштабный анализ цифровой трансформации государственного сектора РФ, что позволило сформировать реальную картину для участия в рейтинге.

Результаты этой работы были направлены во Всемирный банк, проведена серия встреч и консультаций с сотрудниками и менеджментом банка.

В итоге Россия заслуженно попала в шорт-лист государств с самым высоким А-рейтингом наряду с Южной Кореей, Бразилией, Саудовской Аравией, ОАЭ, Эстонией, Францией, Индией, Литвой и Монголией.

Высокая позиция в рейтинге GTMI расширяет возможности для продвижения российских цифровых продуктов и решений в страны и регионы с менее развитыми технологиям.

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