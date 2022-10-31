Эксперт заявила о необходимости формирования понятия «цифровой юрист»

При всё большем вхождении цифровых технологий в современную жизнь цифровое право сегодня является попыткой грамотного и обоснованного подхода к решению злободневных задач. Как заявила 31 октября директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко, по-прежнему очень важной задачей для специалистов остается формирование и разъяснение понятия «цифровой юрист».

«Для меня сегодня цифровое право — это некий правовой инструментарий, позволяющий использовать традиционные позиции традиционного права для разрешения нетрадиционных для этого права задач. Мы сегодня ищем специалистов, которые бы могли оперативно с минимальными издержками для организаций эти проблемы решить», — отметила Сидоренко в ходе фестиваля лучших практик «Приоритет-2030».

По словам эксперта, таким специалистом должен быть юрист не широкого профиля, так как широкая специализация и цифровое право — это взаимоисключающие отрасли. Как рассказала Сидоренко, сегодня в МГИМО имеется своя магистерская программа «Правовое регулирование цифрового развития», которая изначально специализируется на развитии трех основных компетенций для цифровых юристов. Причем каждая из них обособлена от других.

«Первое — это юрист-хозяйственник для решения тех или иных цифровых вопросов в самой организации. Второй блок — это юрист-государствовед: человек, который уже завтра будет готов пойти и возглавить либо, по крайней мере, участвовать в процессе цифровизации государственного сектора», — цитирует Сидоренко РАПСИ.

Третья категория, рассказала эксперт, это «юрист-безопасник», который должен отвечать за создание в организации или госоргане стратегии кибербезопасности. А также ориентироваться в том, как сегодня выстроена система взаимодействия с другими странами в части международного сотрудничества. При этом такой правовой специалист должен уметь квалифицировать данные процессы и быть в тесном контакте с правоохранительными органами, сотрудники которых в любой момент могут прийти в организацию и предъявить ей или ее сотруднику обвинение в части совершения подобных действий, отметила представитель МГИМО.

Ранее, 25 октября, кандидат юридических наук, доцент кафедры финансовых сделок и новых технологий в праве Исследовательского центра частного права имени Алексеева Олег Полежаев рассказал, что в современном обществе начинает быть актуальным понятие цифрового права и специалисты данного направления становятся очень востребованными. Однако в образовательной системе пока еще не до конца понимают, каким образом их готовить, так как в данном вопросе необходимо понимать, как будет строиться институт цифровых отношений.

Ранее, 7 октября, стало известно, что за утечку или разглашение персональных данных можно получить компенсацию. Речь идет о возмещении убытков или компенсации морального вреда в судебном порядке. Как рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты (ОП) России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, чем более развитым в цифровом плане становится общество, тем чаще случаются разнообразные утечки, «сливы» и преступления, связанные с личными данными, и от этого никто не застрахован.