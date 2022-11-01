В новых регионах РФ с ноября начнется внедрение IT-решений и цифровых услуг

Проекты внедрения IT-решений и цифровых услуг на новых территориях России начнутся с ноября. Об этом во вторник, 1 ноября заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, сейчас разрабатывается план проектов.

«Очевидно, что эти территории требуют такого интенсивного развития как инфраструктуры связи, так и цифровизации всех органов управления. Понятно, что они будут приоритетными, в фокусе. <...> С ноября начнем соответствующие проекты внедрения», — сказал министр на CNews Forum 2022.

Ранее, 24 октября, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что присоединенные к России территории получат телефонный код +7. По его словам, самое главное, что новым регионам передаются готовые IT-решения, IT-технологии для того, чтобы их можно было подключить к порталу госуслуг и государственным информационным системам.

28 октября в Минцифры рассказали, что граждане РФ, проживающие на новых территориях страны, смогут указать адрес регистрации в личном кабинете на «Госуслугах» при его наличии в федеральной информационной адресной системе.

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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