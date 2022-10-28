Граждане РФ из новых регионов смогут указать адрес регистрации на «Госуслугах»

Граждане РФ, проживающие на новых территориях страны, смогут указать адрес регистрации в личном кабинете на «Госуслугах» при его наличии в федеральной информационной адресной системе. Об этом 28 октября сообщили в Минцифры.

«Информация об адресах поступает в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» из федеральной информационной адресной системы (ФИАС). При наличии сведений об адресах в ФИАС граждане Российской Федерации, проживающие на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, смогут указать свой адрес регистрации в личных кабинетах на ЕПГУ», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее, 26 октября, стало известно, что в Госдуме предложили предоставлять беженцам из присоединенных к России территорий жилье на условиях социального найма. Квартиры можно покупать у девелоперов на первичном рынке недвижимости, а также на вторичном.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Между тем 14 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что страны — участницы Содружества Независимых Государств (СНГ) признают расширение территориального состава РФ.

Тем временем на Украине разработали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за получение российского паспорта или за призыв к совершению этого действия.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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