Новые территории России получат телефонный код +7

Присоединенные к России территории получат телефонный код +7. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«Мы выделили емкости под цифру +7 для телефонных номеров. ВГТРК открывает там свои отделения», — сообщил он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Чернышенко указал на то, что по доступности мультиплексов и радиоканалов ставится почти такой же норматив, как и для всей России.

«Самое главное, что мы передаем готовые IT-решения, IT-технологии для того, чтобы можно было подключить к порталу госуслуг и государственным информационным системам и новые территории», — подчеркнул Чернышенко.

18 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о возможности приобретения жителями Херсонской области, которые хотят переехать, жилищных сертификатов для покупки квартиры или дома по средней цене по стране. Все желающие переехать смогут бесплатно получить жилье до момента, пока не определятся с окончательной покупкой. Хуснуллин также отметил, что такой формат поддержки — это отработанный механизм, который давно существует в РФ.

В этот же день стало известно о том, что в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях появилось свыше 2 тыс. новых вакансий. Они опубликованы в сервисе по поиску работы SuperJob.

30 сентября глава государства по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, начатая Москвой 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных и обратились за помощью к РФ.



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