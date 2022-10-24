Реклама
Прямой эфир
Экономика
Газовые хранилища Германии заполнены более чем на 97%
Армия
Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Мир
Американист оценил вероятность кризиса в США из-за обмеления реки Миссисипи
Мир
Евросовет признал вынужденное вступление ЕС в гонку вооружений из-за Киева
Мир
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Мир
На Украине объявили в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко
Мир
Лавров указ на необходимость решения всех вопросов Москвы по зерновой сделке
Мир
Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м
Мир
Минобороны РФ сообщило о завершении Украиной создания «грязной бомбы»
Авто
Tesla снизила на 9% цены в Китае на модели Model 3 и Model Y
Мир
Маск заявил о работе Starlink на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона
Сюжет:

Новые территории России получат телефонный код +7

Вице-премьер РФ Чернышенко: ЛДНР, Запорожская и Херсонская области получат телефонный код +7
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Присоединенные к России территории получат телефонный код +7. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«Мы выделили емкости под цифру +7 для телефонных номеров. ВГТРК открывает там свои отделения», — сообщил он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Сеть где развернуться: в РФ начали готовиться к внедрению 6G
Нужна ли новая технология сотовой связи российским абонентам

Чернышенко указал на то, что по доступности мультиплексов и радиоканалов ставится почти такой же норматив, как и для всей России.

«Самое главное, что мы передаем готовые IT-решения, IT-технологии для того, чтобы можно было подключить к порталу госуслуг и государственным информационным системам и новые территории», — подчеркнул Чернышенко.

18 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о возможности приобретения жителями Херсонской области, которые хотят переехать, жилищных сертификатов для покупки квартиры или дома по средней цене по стране. Все желающие переехать смогут бесплатно получить жилье до момента, пока не определятся с окончательной покупкой. Хуснуллин также отметил, что такой формат поддержки — это отработанный механизм, который давно существует в РФ.

В этот же день стало известно о том, что в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях появилось свыше 2 тыс. новых вакансий. Они опубликованы в сервисе по поиску работы SuperJob.

30 сентября глава государства по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, начатая Москвой 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных и обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022