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На новых территориях России появилось более 2 тыс. вакансий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал больше 2 тыс. вакансий с трудоустройством на новых территориях России — в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, выяснили «Известия».

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Больше всего объявлений с 7 по 14 октября разместили организации «Центр занятости населения Новых территорий» и «Республиканский центр занятости ЛНР».

Самые востребованные позиции — рабочие разных специальностей, медицинский персонал, продавцы, педагоги, а также инженерно-технические работники. В зависимости от специальности, опыта и образования соискателям при полной занятости предлагают до 160 тыс. рублей в месяц.

Самые низкие заработные платы указаны в вакансиях для учителей (до 3–8 тыс. рублей), психологов (до 10 тыс.), грузчиков (до 10 тыс.), уборщиков (до 10 тыс.) и почтальонов (до 10 тыс.), что меньше установленного в России МРОТ — 15 279 рублей. Самые высокие зарплаты — в объявлениях для врачей (от 160 тыс. рублей), главных механиков (от 150 тыс.), комплектовщиков (от 120 тыс.), электрогазосварщиков (от 111 тыс.), менеджеров по продажам (от 50 тыс.).

Работников заводов, водителей трамваев и медперсонал работодатели могут обеспечить жильем, сообщили «Известиям» операторы «Центра занятости новых территорий». На горячей линии компании подтвердили, что оформление сотрудников официальное. При этом в ряде объявлений указано, что для трудоустройства обязателен паспорт РФ или новых территорий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Присоединение кадров: в новые регионы РФ ищут врачей, продавцов и педагогов

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