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В РФ просят разрешить использование пиратских программ
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В РФ просят разрешить использование пиратских программ

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Институт развития предпринимательства и экономики обратился в Минцифры с просьбой разрешить бизнесу в РФ использовать программное обеспечение (ПО), на которое закончилась лицензия. Речь идет о создании законопроекта, который ввел бы в стране мораторий на уголовную и административную ответственность для тех, кому зарубежные разработчики отказались продлевать лицензии. «Известия» ознакомились с письмом организации.

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В нем подчеркнуто: промышленность и ритейл не могут работать без IТ-решений — к примеру, операционных систем, офисных продуктов, IТ-сред для разработки.

«Стабильная работа программного обеспечения становится фактором продовольственной безопасности», — отметили авторы письма.

Зарубежные поставщики отказывают российским компаниям и не продлевают лицензии, сказано в письме института. Более того, иностранные партнеры прекратили обслуживать программные продукты. Например, ритейлеры стремятся перейти на отечественные решения, в том числе разрабатывают свои продукты. Но такая адаптация требует времени, подчеркнули авторы письма.

По данным Йельской школы менеджмента, в этом году российский рынок покинули 64 компании — разработчики ПО, в том числе Adobe, Atlassian (Jira), Autodesk, Avast, Coursera. Кроме того, приостановили деятельность около 118 таких организаций, еще 26 сократили операционную деятельность, продолжили работу всего 19.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не ПО правилам: в РФ просят разрешить использование пиратских программ

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