В результате ночных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка разрушена гостиница «Виктория». Об этом сообщили 30 декабря в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Это были ракеты HIMARS. Гостиница «Виктория» разрушена», — цитирует ТАСС представителя СЦКК.

В настоящее время в районе гостиницы работают экстренные службы, которые занимаются разбором завалов.

Ранее в пятницу сообщалось, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили по Донецку шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Обстрел был зафиксирован в 2:34.

Вечером в среду, 28 декабря, украинские боевики также обстреляли центральные районы Донецка. Это был третий удар боевиков по городу за день. Тогда же сообщалось, что ВФУ за 12 минут нанесли пять ударов из тяжелых артиллерийских установок по населенным пунктам ДНР.

22 декабря сообщалось, что два человека погибли в результате обстрела здания гостиницы в Донецке. В это же время был ранен находившийся там экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он получил осколочное ранение в спину. 26 декабря Рогозин был успешно прооперирован, осколок был извлечен.

По мнению бывшего гендиректора «Роскосмоса», информация о его местонахождении в гостинице в ДНР была «слита» Киеву, так как ВСУ нанесли тогда несколько высокоточных ударов по зданию.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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