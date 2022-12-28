Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем в среду, 28 декабря, за 12 минут нанесли пять ударов из тяжелых артиллерийских установок по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР), было выпущено 47 снарядов различного калибра. Об этом в своем Telegram-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По его данным, с 15:23 до 15:35 мск под обстрелами со стороны украинских боевиков оказались три населенных пункта ДНР.

По Донецку ВСУ огонь велся дважды из 155-миллиметровых орудий натовского образца. Было выпущено 23 снаряда. Еще пять снарядов калибра 155 мм выпущено по Горловке.

Кроме того, украинские националисты обстреляли Горловку и Ясиноватую из артиллерии калибра 152 мм, выпустив 19 снарядов.

Накануне сообщалось, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) пострадал мужчина. Обстрел мирных кварталов Петровского и Кировского районов начался в 19:05 мск, когда украинские боевики выпустили четыре снаряда по городу. После этого по районам было выпущено еще 12 ракет.

Днем ранее два мирных жителя также пострадали в результате обстрела Петровского района украинской стороной.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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