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Житель Донецка пострадал в результате обстрела со стороны украинских боевиков
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Житель Донецка пострадал в результате обстрела со стороны украинских боевиков

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ) пострадал мужчина. Об этом 27 декабря в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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Донецк подвергся самому массированному единовременному обстрелу за все годы военных действий

По его словам, обстрел мирных кварталов Петровского и Кировского районов начался в 19:05 мск, когда украинские боевики выпустили четыре снаряда по городу. После этого по районам было выпущено еще 12 ракет, отметил Кулемзин.

Жителей города просят быть осторожнее и не покидать дома.

Накануне два мирных жителя также пострадали в результате обстрела Петровского района украинской стороной.

Под огнем и другие районы города. Так, 24 декабря сообщалось, что украинские войска обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив восемь ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Удары пришлись по Республиканскому травматологическому центру, а также по ряду многоквартирных жилых домов.

19 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Киев в намеренных ударах по гражданскому населению, в том числе из орудий западного производства.

Дипломат напомнила, что 18 декабря по гражданским и социальным объектам Донецка было выпущено более 100 снарядов разного калибра из различных артиллерийских и ракетных систем.

Как подчеркнула Захарова, это стало еще одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в полигон для тестирования своих современных систем вооружения.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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