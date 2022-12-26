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Два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВФУ Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Петровского района Донецка. Об этом 26 декабря сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«ВФУ ранили двух мирных жителей в Петровском районе Донецка», — говорится в сообщении.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, в понедельник по Донецку было нанесено 11 артиллерийских ударов.

24 декабря сообщалось, что украинские войска обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив восемь ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Удары пришлись по Республиканскому травматологическому центру, а также по ряду многоквартирных жилых домов.

19 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Киев в намеренных ударах по гражданскому населению, в том числе из орудий западного производства. Дипломат напомнила, что 18 декабря по гражданским и социальным объектам Донецка было выпущено более 100 снарядов разного калибра из различных артиллерийских и ракетных систем.

Как подчеркнула Захарова, это стало еще одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в полигон для тестирования своих современных систем вооружения.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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