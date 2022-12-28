В ДНР сообщили о новом обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

Украинские боевики вечером в среду, 28 декабря, обстреляли центральные районы Донецка. Об этом сообщают очевидцы и публикуют в соцсетях карты, на которых слышны громкие звуки взрывов.

В свою очередь мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что вечером массированному обстрелу из РСЗО подвергся Куйбышевский район.

«По данным СЦКК, из Орловки было выпущено 16 ракет. Очевидцы сообщают о прилетах на Смолянке. Подробности уточняются», — написал он в своем Telegram-канале.

Этот артиллерийский удар ВСУ стал третьим за сегодняшний день.

Также представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в Telegram-канале, что в результате сегодняшнего обстрела был поврежден жилой частный дом в Петровском районе города.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ за 12 минут нанесли пять ударов из тяжелых артиллерийских установок по населенным пунктам ДНР. Уточнялось, что с 15:23 до 15:35 мск под обстрелами со стороны украинских боевиков оказались три населенных пункта ДНР.

По Донецку ВСУ огонь велся дважды из 155-миллиметровых орудий натовского образца. Было выпущено 23 снаряда. Еще пять снарядов калибра 155 мм выпущено по Горловке.

Накануне сообщалось, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) пострадал мужчина. Обстрел мирных кварталов Петровского и Кировского районов начался в 19:05 мск, когда украинские боевики выпустили четыре снаряда по городу. После этого по районам было выпущено еще 12 ракет.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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