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Конгрессмен Нелс упрекнул власти США в чрезмерной заботе об Украине

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Член палаты представителей США Трой Нелс выразил недовольство тем, что американские политики уделяют больше внимания Украине, чем проблемам своей страны.

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«Я бы хотел, чтобы демократы (и некоторые республиканцы) заботились о безопасности границы [США с Мексикой] так же сильно, как они заботятся об Украине. Просто мысль», — написал он 29 декабря в своем аккаунте в Twitter.

Ранее, 21 декабря, американский конгрессмен-республиканец Пол Госар отметил, что во всех его поездках по Аризоне ни один из избирателей не сказал, что защита Украины должна быть главным приоритетом. По его словам, такие проблемы США, как инфляция, цензура, коррупция, потеря доверия к правительству и госдолг, важнее хлопот об Украине.

До этого, в августе, член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп сказал, что Белому дому необходимо переключить фокус внимания на внутриполитические проблемы США и не отправлять Украине «ни единого доллара». По его словам, непрекращающаяся помощь Киеву служит политике действующего президента США Джо Байдена — «Америка в последнюю очередь».

В июле ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский всеми своими действиями демонстрирует полное пренебрежение интересами Вашингтона. Власти Украины относятся к США с полным презрением, добавил он.

Ряд стран, в том числе США, усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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