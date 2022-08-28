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Конгрессмен Бишоп призвал США прекратить финансировать Киев

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aleksandr Gusev
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Белому дому необходимо переключить фокус внимания на внутриполитические проблемы США и не отправлять Украине «ни единого доллара». Такое заявление сделал член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп 26 августа в интервью изданию The American Conservative.

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«Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы», — аргументировал Бишоп.

По его словам, непрекращающаяся помощь Украине служит политике действующего президента США Джо Байдена — «Америка в последнюю очередь».

Вашингтон с 2014 года предоставил Киеву поддержку в сфере безопасности в размере свыше $15,5 млрд. Только 24 августа в честь Дня независимости Украина получила $3 млрд грантовой помощи. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, назвав его первым траншем из дополнительных $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки.

В новый пакет военной помощи вошли шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, 245 тыс. боеприпасов 155-мм калибра, 65 тыс. снарядов 120-мм калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что американская сторона будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения, чтобы «укрепить позиции Украины за столом переговоров».

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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