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Дело возбудили после гибели ребенка при пожаре в квартире в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/мобильный репортер
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика в результате пожара в квартире в Москве. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в столичном ГСУ СК России.

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Как рассказала агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ведомства Юлия Иванова, уголовное дело возбуждено Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, возгорание произошло ранее в этот день в квартире жилого дома, расположенного на улице 800-летия Москвы. Как уточняет телеканал «360», горела квартира на первом этаже. В результате пожара погиб мальчик 2016 года рождения. Его мать доставили в больницу с ожогами разной степени тяжести, ей оказывается помощь.

По данным «Известий», площадь пожара составила 15 кв. м, горели личные вещи и мебель.

В обстоятельствах и причинах случившегося разбираются следователи. Рассматриваются разные версии пожара, включая неосторожное обращение с огнем. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая, которые установят точную причину произошедшего.

Ранее 29 декабря было возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре в частном жилом доме, расположенном в поселке Маркова Иркутской области. Из пожара самостоятельно удалось выбраться 15-летней девочке, которая осталась в доме за старшую.

В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы были обнаружены погибшие несовершеннолетние, пишет RT.

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