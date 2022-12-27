Последствия вели: кем были 22 человека, погибшие в кемеровском приюте

В понедельник, 26 декабря Центральный райсуд Кемерово избрал меру пресечения для владельца сгоревшего социального приюта Андрея Смирнова — отправил его в СИЗО на два месяца. По информации следствия, Смирнов признал свою вину за трагедию, в результате которой погибло 22 человека. Арестовали и пожарного инспектора Романа Плела, который проверял приют на соблюдение правил безопасности. Несмотря на большое количество жертв, власти Кузбасса не стали объявлять траур. Имена всех погибших до сих пор устанавливаются. Что скрывали стены приюта, кто в нем жил, связан ли он с сектой «Новое поколение» и что может предотвратить подобные трагедии — в репортаже «Известий».

«Кроме журналистов сюда никто не приходил»

На второй день после пожара дом, расположенный по адресу Таврическая, 23, успело засыпать снегом. Вокруг него все также дежурят сотрудники правоохранительных органов, территорию опоясывает оградительная лента. На удивление нет цветов, которые люди в подобных случаях несут к месту трагедии — из сугроба рядом с постройкой торчит один единственный искусственный цветок.

— Кроме журналистов сюда никто не приходил, — буднично говорит сотрудник полиции.

Такое весьма равнодушное отношение жителей города к трагедии отчасти объясняется тем, что нелегальный приют и сам старался не привлекать к себе внимания. Вход в постройку был перегорожен высоким забором, закрывающим весь первый этаж.

О постояльцах заведения даже жители района говорят разное.

— Я живу рядом пять лет, но никогда не видел чтобы из дома кто-то выходил или входил в него, — поделился с «Известиями» местный житель Сергей. — Пару раз встречал мужичка, который убирал территорию: в возрасте, приветливый. Там же был магазин кормов для животных.

В ночь, когда произошел пожар, Сергей проснулся от лая своих собак во дворе.

— Я вышел на улицу и увидел, что из дома валит дым, буквально через несколько минут прогремело что-то похожее на взрыв газа. Пожарные уже были на месте, — добавил житель.

Дом Владимира Бойкина находится по соседству со сгоревшим приютом. Он не верит, будто в заведении жили последователи некой секты, так как лично знал некоторых постояльцев.

— В этом доме содержались обычные пожилые люди. За ними там ухаживали, кормили. Да, внутри условия были плохие — старый тонкий поролоновый матрас и тряпка в качестве одеяла, но их никто не бросал, — говорит Владимир. — Никто их насильно там не держал и не мучал.

Со слов мужчины, из постояльцев кто-то мог ходить, а кто-то был лежачим. Всего несколько человек были в состоянии работать. В дом постоянно приходил повар, готовил пищу.

Другая соседка, Лариса Евсеева, живущая напротив приюта, подтвердила, что в нем проживали люди, нуждающиеся в уходе.

— У них был старший, который всегда находился с ними рядом, — подчеркнула собеседница «Известий». — Жили там инвалиды, причем из моего дома было видно, что на втором этаже находятся лежачие.

Из рассказа Ларисы Евсеевой следует, что в приюте жили не только пожилые люди, но и бездомные, возможно, наркоманы. Собеседница «Известий» пересказала дошедший до нее слух о том, что недавно у одной из обитательниц приюта — молодой девушки — и Смирнова случился конфликт, который закончился дракой.

— По слухам, он ее избил, потому что девушка протащила наркотики в дом. Но конфликта я сама видела, — рассказала собеседница «Известий». — Там жили не только инвалиды без ног или без рук, но и люди с деменцией и невменяемые и бездомные. Был случай, когда приезжали полицейские и искали зека, который там ночевал.

Жителей приюта никто не навещал, добавила Лариса Евсеева.

«Известиям» удалось найти человека, который раньше проживал в приюте. Разговаривать Павел Полагиев, мужчина средних лет, особо не хотел. Но все же рассказал, что попал туда после освобождения из колонии. По его словам, кураторы сразу отняли у него документы.

— Они просто не давали мне выйти из этого здания, — уверял собеседник «Известий».

Несмотря на большое количество жертв, в Кемерово не стали объявлять траур. Губернатор области Сергей Цивилев лишь выразил соболезнования «родным и близки погибших». На вопросы прессы о том, полагаются ли какие-либо выплаты пострадавшим, власти отвечать не стали. Однако после страшной трагедии пообещали проверить все приюты и дома престарелых.



О том, кем были погибшие, тоже пока ничего не известно. В Следственном комитете по Кемеровской области «Известиям» сообщили, что процедура опознания все еще продолжается.

— Назначен ряд экспертиз. Следователи также выясняют причину произошедшего, для этого будет проведена пожарно-техническая экспертиза, — сообщила и.о. старшего помощника руководителя управления СК по Кузбассу Ирина Мазеева.

В ночь, когда сгорело здание, выживших постояльцев отвезли в ожоговый центр Кузбасской клинической больницы скорой помощи. По сообщениям Минздрава Кузбасса Дмитрия Беглова, два человека находятся в критическом состоянии. Еще четверо пострадавших получили первую помощь, и их отпустили.

Комментировать нынешнее состояние людей и то, где они будут проходить амбулаторное лечение, корреспондентам «Известий» в больнице отказались.

«Я поднимал их с теплотрасс и помоек»

26 декабря, Центральный райсуд Кемерово отправили в СИЗО на два месяца пастора евангельской христианской церкви, содержателя приюта, Андрея Смирнова. В суде был настоящий аншлаг из СМИ. Вопросов к подсудимому было много, однако на страже пастора стоял его адвокат — он всеми силами пытался помешать общению Смирнова с журналистами. Но обвиняемый, вопреки агрессивной жестикуляции своего защитника, весьма спокойно излагал журналистам свою версию произошедшего.

— Преимущественно в приюте находились бездомные. Я поднимал их с теплотрасс и помоек. Многих привозила полиция или из больниц, — отметил Андрей Смирнов. — Один из проживавших в приюте неоднократно был замечен в употреблении алкоголя. Я хотел его выгнать из дома, но он просил его оставить. Он курил, был запах никотина в той секции, в которой он проживает. Я ему говорил: «Топи котел аккуратно, поставь огнетушитель».

Как позднее сообщил следователь, подсудимый все же признал вину. Смирнов заявил, что сожалеет о случившемся, но отрицает то, что хотел нажиться на бездомных. При этом следствие утверждает, что банковские карточки своих клиентов, на которые приходили пособия, подозреваемый держал у себя.

На суде решалась судьба еще одного фигуранта дела, а именно пожарного инспектора Романа Плета, проверявшего социальный приют. Его обвинили в халатности и оставили под арестом до 24 февраля 2023 года. Роман Плет свою вину не признал.

При чем здесь секта

Пастора евангельской христианской церкви Андрея Смирнова связывают с неоднозначным персонажем — Павлом Протасовым. В СМИ его называют старшим братом владельца сгоревшего приюта. На одной из фотографий в социальных сетях Протасов позирует на фоне плаката религиозной организации «Новое поколение» (в 2021 году Генпрокуратура РФ признала это движение «нежелательным» на территории России, так как его деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ»). «Новое поколение» было известно центрами реабилитации, где наркоманы и алкоголики выполняли, по сути, роль рабов.

Протасов также проводил богослужения под вывеской «Нового поколения». Происходило это в здании на окраине города, между автосервисами, гостиницей и сауной «Маяк». Помещение, арендуемое Протасовым, располагается на третьем этаже кирпичной пристройки. Что интересно, этажом ниже находится офис кемеровского отделения общественной организации «Всероссийская полицейская организация». Ее представитель рассказал «Известиям», что от их соседей постоянно были слышны пения и возгласы.

— Приезжали сюда в основном старички и инвалиды. Я не представляю, как они добирались до своей церкви, — отметил собеседник. — Работать они особо не мешали, да и другие арендаторы на них не жаловались.

Он добавил, что раньше на этаже церкви висел большой баннер с названием организации «Новое поколение», однако сразу после пожара он куда-то исчез. Владелец помещения рассказал «Известиям», что Протасов не расторгал договор об аренде.

Лестница на третий этаж весьма крутая и скользкая, как по ней взбирались инвалиды, непонятно. На порог вышел сам Павел Протасов, но после вопроса о сгоревшем приюте и Андрее Смирнове он поспешил закрыть дверь и комментировать ситуацию наотрез отказался.

— Лично я жалоб на эту организацию не получал. Видел, что приходят туда в основном инвалиды, кто без ноги, кто без руки. Но помещение всегда убрано, чего-то незаконного я за ними не замечал, — отметил собственник помещения.

Пастора Андрея Смирнова на территории комплекса он никогда не видел и узнал про обвиняемого из новостей.

Больше надзора

Приюты, подобные кемеровскому, возникают из-за того, что потребность в уходе испытывает намного больше человек, чем открыто мест в официальных социальных учреждениях, отметила основатель и директор АНО «Дом друзей» (занимается помощью бездомным, пожилым и тяжелобольным) Лана Журкина. К тому же в ряде регионов социальные услуги оказываются только при наличии постоянной регистрации по месту жительства, но у бездомных может не быть регистрации и вообще документов, добавила она.



— Более того, в регионах по-разному определены категории получателей помощи — среди них может не оказаться бездомных. И такая ситуация дает возможность для развития нелегального бизнеса, — указала Лана Журкина. — Поэтому нелегальная система существует, приносит доход и будет еще долго существовать.

Трагедии в домах престарелых и других подобных социальных учреждениях происходят из-за отсутствия контроля, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Сейчас деятельность домов-интернатов по оказанию услуг по уходу не подлежит лицензированию — включение их в реестр поставщиков социальных услуг также добровольное. Более того, учреждения с плохими отзывами и нарушениями на данный момент исключить их реестра нельзя. Все это приводит к тем трагедиям, которые мы видим — приюты горят каждый год, — отметил эксперт.

По словам Ярослава Нилова, он уже выступал с инициативой позволить исключать недобросовестных поставщиков социальных услуг из реестра. Однако проект был отклонен правительством с обоснованием, что это не поможет решить сложившуюся проблему.

— Также такая деятельность должна лицензироваться. Тогда правоохранительные органы будут знать, что за организация там находится, и кто является поставщиком услуг. Сейчас же все превращается в подобие отелей, за которыми никто не следит, — подчеркнул эксперт.

В 2018 году в Госдуму уже вносили законопроект, который должен был ужесточить контроль над коммерческими домами престарелых: депутаты предложили сделать вступление в реестр обязательным. Законопроект прошел только первое чтение. В Минтруде поясняли, что законопроект в итоге не поддержали, так как испугались «барьеров для вхождения в систему социального обслуживания», ранее писали «Известия».

Позднее, в 2021 году, сам Минтруд заявлял, что готов начать разработку проекта, который бы закреплял обязательное лицензирование частных интернатов для престарелых, инвалидов и людей с ментальными нарушениями. По сообщению ведомства, норма должна была начать действовать уже в 2022 году. Но к настоящему моменту проект закона в Госдуму все еще не поступил. «Известия» направили запрос в Минтруд с просьбой уточнить, на какой стадии находится его разработка.