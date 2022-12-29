Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре под Иркутском

Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей в поселке Маркова Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в четверг, 29 декабря.

«Следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в Telegram-канале.

Из пожара самостоятельно удалось выбраться 15-летней девочке, которая осталась в доме за старшую.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причину возгорания.

О пожаре в частном жилом доме, в результате которого погибли трое детей, стало известно ранее в этот же день. В 3:27 мск пожарные ликвидировали открытое горение на площади 72 кв. м.