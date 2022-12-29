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В результате пожара в частном доме под Иркутском погибли трое детей

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Фото: Управление МЧС РФ по Иркутской области
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В результате пожара в частном жилом доме, расположенном в поселке Маркова под Иркутском, погибли трое детей. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Как уточняется в публикации, сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 2:25 мск. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались женщина с ребенком. В 3:27 мск пожарные ликвидировали открытое горение на площади 72 кв. м.

Эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС выясняют причины и обстоятельства случившегося. Кроме того, с родственниками погибших работают психологи ведомства.

Ранее, 27 декабря, мать с двумя дочерьми скончалась в результате пожара в частном доме в Туле. Отец успел спасти двух других детей, получив ожоги.

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