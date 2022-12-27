Мать и двое дочерей погибли при пожаре в Туле
Мать с двумя дочерьми скончалась в результате пожара в частном доме в Туле. Об этом 27 декабря сообщила прокуратура Тульской области.
«Предварительно возгорание произошло 27 декабря 2022 года в частном жилом доме на Одоевском шоссе, в котором проживает семья из шести человек, в том числе четверо несовершеннолетних», — сообщило ведомство в Telegram.
По данным «РИА Новости», погибли девочки в возрасте одного и семи лет, а также их мать 1983 года рождения. Их отец успел спасти двух других детей, получив ожоги.
Установкой всех обстоятельств произошедшего и причин пожара занялась прокуратура Привокзального района Тулы.
21 декабря стало известно, что двое детей погибли в результате пожара в пятиэтажном доме в Новосибирске. На месте возгорания были обнаружены тела двухлетнего мальчика и годовалой девочки. Они скончались в результате отравления угарным газом. По факту их смерти возбуждено уголовное дело.