Власти сообщили об отсутствии света в Днепропетровской области

В Днепропетровской области пропало энергоснабжение. Об этом 29 декабря заявил глава регионального совета Николай Лукашук.

«В связи с массированным ракетным ударом по Украине произошло отключение абонентов от энергоснабжения в нашей области», — написал он в своем Telegram-канале.

Лукашук уточнил, что были обесточены две канализационно-насосные станции и очистные сооружения в городе Каменском (Днепродзержинск). Кроме того, прекращалось энергоснабжение насосных станций Верхнеднепровского и Солонянского водоканалов.

По словам чиновника, при этом работа почти всех областных объектов возобновлена, в том числе и водоканала, подающего воду на коммунальное предприятие «Днепроводоканал». В Днепропетровске, Каменском и других городах области вода есть, подчеркнул он.

Ранее в этот день по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Николаеве.

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что 90% города остались без энергоснабжения. Киевский градоначальник Виталий Кличко также заявил о возможных перебоях со светом и водой в столице и призвал сделать запасы.

Министерство обороны России информацию об ударах не подтверждало. Кроме того, российская сторона неоднократно заявляла, что удары наносятся исключительно по объектам, связанным с военной инфраструктурой Украины.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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