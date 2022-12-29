СБУ провела обыски в храмах и монастырях УПЦ в Хмельницкой области

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в храмах и монастырях Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Следственные мероприятия проводятся, в частности, в епархиальном управлении Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловском кафедральном соборе (г. Шепетовка), храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (г. Шепетовка), женском монастыре Святой праведной Анны (г. Славута), храме Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута), Рождество-Богородичном мужском монастыре (с. Городище), соборе Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (г. Нетешин) и Свято-Воскресенском храме (пгт. Виньковцы).

Кроме того, спецслужба сообщила об обысках в епархиальном управлении, в трех храмах и монастыре в Кривом Роге под предлогом контрразведывательных мероприятий. Уточнялось, что СБУ таким образом якобы противодействует «подрывной деятельности российских специальных служб» в религиозной среде Украины.

Ранее, 7 декабря, ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что в свободной стране не может запрещаться религия лишь из-за того, что она не полностью согласна с политической программой находящихся у власти людей. Однако президент Украины Владимир Зеленский именно это и делает, «его правительство сейчас разрабатывает способы наказания христиан за исповедание запрещенной древней религии», отметил журналист.

До этого, 1 декабря, Зеленский заявил о намерении запретить деятельность религиозных организаций, которые «аффилированы с Россией». Он поручил провести религиоведческую экспертизу УПЦ на наличие связи с Московским патриархатом. Также украинский лидер анонсировал готовящуюся реформу, которая будет направлена на поддержку «духовной независимости Украины».

22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. По данным спецслужбы, там обнаружена пророссийская литература, которая использовалась во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды «русского мира».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.