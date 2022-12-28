В Сирии назвали позитивной трехстороннюю встречу глав МО в Москве

Встреча министра обороны Сирии Али Махмуда Аббаса и его турецкого коллеги Хулуси Акара в Москве прошла позитивно. Об этом в среду, 28 декабря, сообщило министерство обороны Сирийской Арабской Республики.

«В российской столице при участии российской стороны состоялась встреча министра обороны Сирии и главы сирийской службы общей разведки с турецким министром обороны и главой турецкой разведки. Стороны обсудили ряд вопросов. Встреча прошла позитивно», — передает слова ведомства «РИА Новости».

Ранее в этот день в Москве прошли трехсторонние переговоры глав оборонных ведомств России, Турции и Сирии. В российском Министерстве обороны отметили, что были обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирийской Арабской Республики.

Ранее, 15 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным, состоявшегося 11 декабря, предложил провести трехстороннюю встречу с главой Сирии Башаром Асадом. По его словам, президент РФ отреагировал на это положительно.

До этого, 2 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что потенциальная возможность для проведения переговоров сирийского лидера и Эрдогана при посредничестве России есть, и Москва этому готова поспособствовать.

20 ноября Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Вооруженные силы страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября.