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Лавров сообщил о полученном по дипканалам обещании США по Украине

Лавров: США заверили РФ в отсутствии планов отправлять на Украину своих специалистов для управления ЗРК Patriot
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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США не планируют отправлять американских специалистов на Украину для управления зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot. В этом Вашингтон заверил российскую сторону по дипканалам, сообщил 28 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию», — сказал министр в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

Лавров также отметил, что Россия хотела бы разрешить ситуацию вокруг Украины как можно раньше, однако защита мирного населения и сохранение жизней солдат находится в приоритете.

«Конечно, наверное, хочется как можно раньше закончить эту ситуацию, которую Запад через Украину против нас развязал, но приоритет для нас — жизни солдат, жизни мирных граждан, которые в зоне боевых действий остаются», — заключил Лавров.

О том, что Вашингтон передаст Киеву ЗРК Patriot для противовоздушной обороны страны, сообщили в Белом доме 21 декабря. Тогда же там рассказали, что украинских военных будут обучать управлению этим вооружением «в третьей стране» и это «займет некоторое время».

На следующий день издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать украинских военнослужащих работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. На обучение отводится несколько месяцев.

23 декабря офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что ЗРК Patriot не выживут на современном поле боя. Он подчеркнул, что Patriot испытывает сложности с перехватом ракет.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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