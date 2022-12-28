Главы Минобороны и нацразведки Турции прибыли для переговоров в Москву
Министр национальной обороны и глава национальной разведки Турции Хулуси Акар и Хакан Фидан находятся с визитом в Москве, где проводят переговоры с российскими коллегами. Об этом сообщили 28 декабря в турецком оборонном ведомстве.
«Министр национальной обороны Акар и глава национальной разведывательной организации Фидан находятся в Москве, столице России, для проведения различных встреч», — сообщили в ведомстве.
По данным турецкого телеканала ТРТ, на встрече обсуждаются ситуация в Сирии, реализация зерновой сделки и другие связанные с обороной и безопасностью вопросы.
15 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным, состоявшегося 11 декабря, предложил провести трехстороннюю встречу с главой Сирии Башаром Асадом. По его словам, президент РФ отреагировал на это положительно.
Также же Эрдоган заявил тогда о необходимости организовать встречи представителей спецслужб и министров обороны трех стран.
20 ноября Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Вооруженные силы страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября.