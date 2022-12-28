Аналитик оценил ситуацию с ценами на европейском рынке нефти

Полный уход российской нефти из Европы повлияет на повышение цен на рынке энергоресурсов, однако покупатели найдут других поставщиков, рассказал «Известиям» 28 декабря руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард.

«Главная проблема Евросоюза (ЕС) состоит в том, что она получала российскую нефть на 90% исключительно морскими поставками, только около 10% приходилось на трубопровод «Дружба». С запретом поставок морским транспортом и введением потолка цен на покупную нефть марки Urals Европа, по сути, полностью отрезала себя от поставок из РФ, в том числе и через трубопровод», — объяснил он.

Как напомнил эксперт, доля России на рынке сырой нефти Европы на конец 2021 года составляла 19–20%.

«Безусловно, полный уход российской нефти из Европы будет вносить свою лепту в повышение цен на рынке энергоресурсов, однако данный вакуум очень быстро заполнят другие игроки», — уточнил Мейнхард.

В связи этим, по его словам, существенной волатильности на нефтяном рынке не ожидается.

Накануне аналитик сырьевого рынка в банке Handelsbanken Кристиан Копфер заявил телеканалу SVT, что стоимость нефти для европейцев может вырасти после ответных мер России на введенное ограничение стоимости российских энергоносителей.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому запрещено экспортировать нефть из РФ странам, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Как отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков, таким образом в России приняли сценарий с наименьшим вмешательством государства в рыночное ценообразование.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в ЕС. Страны ЕС согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

25 декабря министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, а будет искать новые рынки и логистику.

Ряд государств решил снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Президент РФ 13 апреля заявил, что отказ ряда стран от нормального сотрудничества с Россией и от части российских энергоносителей ударил по государствам, где теперь зашкаливает инфляция.

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