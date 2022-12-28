Реклама
Прямой эфир
Интернет
Следующее поколение Starlink позволит подключаться к Сети без допоборудования
Экономика
Путин открыл по видеосвязи завод «Титан-Полимер»
Мир
Германия возглавит группировку повышенного реагирования НАТО с 1 января
Мир
В Венгрии заявили о намерении выступить за пересмотр санкций против России
Мир
Власти Израиля пообещали не допустить появления ядерного оружия у Ирана
Мир
В Турции сообщили о задержании пяти готовивших теракт человек
Общество
Вильфанд спрогнозировал морозы до 48 градусов в некоторых регионах РФ на Новый год
Общество
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемую в убийстве троих детей женщину
Мир
Лавров заявил об объявлении Западом войны России после госпереворота на Украине
Общество
Две месячные нормы осадков выпали в Москве с начала декабря
Армия
ОАК поставила Минобороны партию истребителей Су-57
Экономика
Авиаотрасль РФ в 2022 году получила 172 млрд рублей субсидий
Сюжет:

Аналитик оценил ситуацию с ценами на европейском рынке нефти

Эксперт Мейнхард: уход нефти РФ из Европы повлияет на повышение цен на рынке, но существенной волатильности не ожидается
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полный уход российской нефти из Европы повлияет на повышение цен на рынке энергоресурсов, однако покупатели найдут других поставщиков, рассказал «Известиям» 28 декабря руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард.

Потолочное перекрытие: как Россия ответит на попытки регулировать цены на ее нефть
Повлияет ли ограничение экспорта черного золота из нашей страны на рынок

«Главная проблема Евросоюза (ЕС) состоит в том, что она получала российскую нефть на 90% исключительно морскими поставками, только около 10% приходилось на трубопровод «Дружба». С запретом поставок морским транспортом и введением потолка цен на покупную нефть марки Urals Европа, по сути, полностью отрезала себя от поставок из РФ, в том числе и через трубопровод», — объяснил он.

Как напомнил эксперт, доля России на рынке сырой нефти Европы на конец 2021 года составляла 19–20%.

«Безусловно, полный уход российской нефти из Европы будет вносить свою лепту в повышение цен на рынке энергоресурсов, однако данный вакуум очень быстро заполнят другие игроки», — уточнил Мейнхард.

В связи этим, по его словам, существенной волатильности на нефтяном рынке не ожидается.

Накануне аналитик сырьевого рынка в банке Handelsbanken Кристиан Копфер заявил телеканалу SVT, что стоимость нефти для европейцев может вырасти после ответных мер России на введенное ограничение стоимости российских энергоносителей.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому запрещено экспортировать нефть из РФ странам, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Как отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков, таким образом в России приняли сценарий с наименьшим вмешательством государства в рыночное ценообразование.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в ЕС. Страны ЕС согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

25 декабря министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, а будет искать новые рынки и логистику.

Ряд государств решил снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Президент РФ 13 апреля заявил, что отказ ряда стран от нормального сотрудничества с Россией и от части российских энергоносителей ударил по государствам, где теперь зашкаливает инфляция.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022