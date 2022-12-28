В Швеции спрогнозировали рост цен на нефть после ответа России на нефтяные санкции

Цены на нефть для европейцев могут вырасти после запрета России на поставку энергоресурса странам, которые ввели потолок цен. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил аналитик сырьевого рынка в банке Handelsbanken Кристиан Копфер.

По словам эксперта, сейчас Европе придется покупать нефть у других поставщиков, что повлияет на ценообразование. Также озабоченность у Копфера вызывает намерение России сократить добычу ресурса.

«Россия является очень важным игроком на мировом нефтяном рынке. Таким образом, сокращение добычи нефти может оказать существенное влияние на цены», — заявил аналитик в беседе с телеканалом SVT.

Он добавил, что цены на энергоресурс поднимаются вследствие того, что объемы потребляемой в мире нефти увеличатся, в то время как инвестиции в нефтедобычу продолжают сокращаться.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

В ответ на это президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Таким образом, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации цены.

25 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона «не понимает, чем страны Евросоюза хотят заменить российское топливо». По его мнению, некоторые страны ЕС могут попросить сделать для них исключение в рамках эмбарго на поставки нефтепродуктов из России.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не согласится на какие-либо потолки цен на свои энергоресурсы.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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