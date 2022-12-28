Эксперт объяснил суть указа об ответных мерах РФ на потолок стоимости нефти

В ответ на введенный странами Евросоюза потолок цен на российскую нефть в РФ приняли вариант с наименьшим вмешательством в рыночное ценообразование. Об этом 28 декабря рассказал «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков, комментируя подписанный президентом России Владимиром Путиным указ.

Он уточнил, что в указе не говорится о запрете поставки нефти в те страны, которые ввели потолок цены на российский энергоресурс.

«Единственный запрет, который там есть, — это то, что в контракты нельзя вписывать прямо или косвенно привязку к потолку цены, то есть чтобы не было какого-то пункта, что мы привязываем к стоимости сорта Brent, например, но при этом конечная цена не должна превышать потолок цены. Вот это в контракте прописывать запрещено. И такие контракты, если вдруг обнаружится, исполнять будет запрещено», — объяснил аналитик.

Эксперт напомнил, что обсуждались разные жесткие меры, в том числе возможное создание единого экспортного канала на базе, например, какой-нибудь компании, которая бы диктовала цены. Однако в итоге был принят довольно мягкий вариант.

«Мы видим сценарий наименьшего вмешательства государства в рыночное ценообразование», — сказал Юшков.

По его мнению, российское руководство посчитало успешным опыт, который был сформирован на протяжении 2022 года, когда весной этого года наблюдался спад экспорта энергоресурса и выросла скидка на российскую нефть. Это было связано с тем, что весной США ввели эмбарго на российскую нефть, нефтепродукты, «а европейцы просто боялись ее покупать», уточнил эксперт.

«Нам нужно было моментально перейти на азиатские рынки, мгновенно сделать этого не удавалось, поэтому пришлось сокращать объемы экспорта и давать скидку, чтобы занять азиатские рынки. Но без излишних всяких ограничений компании смогли к осени вернуться на те объемы экспорта, которые были в начале года», — отметил он.

Кроме того, к 1 декабря скидка на российскую нефть уменьшилась с $35 до $18, добавил он.

«Видимо (российские власти. — Ред.), сочли, что рынок сам всё урегулирует, то есть в этом плане компании справляются хорошо. Основная задача у нас какая? Экспортировать максимально много и по максимально высоким ценам. И раз удается достигнуть этого результата за счет рыночных механизмов, то и вмешиваться сюда не стоит. Думаю, что была примерно такая логика выстраивания этого ответа на потолок цены», — заключил Юшков.

Российский лидер подписал документ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из РФ 27 декабря. Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля того же года.

В тот же день экономист Михаил Беляев в беседе с «Известиями» рассказал, что, по мнению большинства экспертов, введенный потолок цен не сможет оказать серьезного влияния на российскую экономику, которая в макроэкономическом плане сейчас является достаточно устойчивой.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Ряд стран решил снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля.

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