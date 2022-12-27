Экономист объяснил значение ответа России на введение потолка цен на нефть

Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть является своеобразным предупреждением тем странам, которые намерены присоединиться к ценовому потолку. Такое мнение «Известиям» 27 декабря высказал экономист Михаил Беляев.

«Это указание, на мой взгляд, для тех стран, которые намереваются присоединиться к нефтяному потолку, — это предостережение о том, что они нефти не будут получать по этим ценам, а дальше должны будут задуматься о том, где они смогут ее взять, по каким ценам, и смогут ли вообще», — заявил Беляев.

При этом он отметил, что, по мнению большинства экспертов, введенный потолок цен не сможет оказать серьезное влияние на российскую экономику, которая в макроэкономическом плане сейчас является достаточно устойчивой.

«Речь идет о прямом или косвенном использовании предельных цен – с определенными странами. Но если нас устраивает коммерческая составляющая, если нет требований с той стороны, не настаивает вторая сторона на том, что мы должны торговать нефтью по предельным ценам, то запреты не распространяются на эти действия», — отметил эксперт.

Ранее в этот день Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Документ, в частности, запрещает поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Также указано, что поставки российских нефти и нефтепродуктов, осуществление которых запрещено в соответствии с указом, всё же могут осуществляться, но только на основании специального решения президента РФ.

Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля того же года.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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