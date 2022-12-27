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Экономист объяснил значение ответа России на введение потолка цен на нефть

Экономист Беляев: ответные меры на потолок цен на российскую нефть — предупреждение для стран, которые будут ему следовать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть является своеобразным предупреждением тем странам, которые намерены присоединиться к ценовому потолку. Такое мнение «Известиям» 27 декабря высказал экономист Михаил Беляев.

«Это указание, на мой взгляд, для тех стран, которые намереваются присоединиться к нефтяному потолку, — это предостережение о том, что они нефти не будут получать по этим ценам, а дальше должны будут задуматься о том, где они смогут ее взять, по каким ценам, и смогут ли вообще», — заявил Беляев.

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При этом он отметил, что, по мнению большинства экспертов, введенный потолок цен не сможет оказать серьезное влияние на российскую экономику, которая в макроэкономическом плане сейчас является достаточно устойчивой.

«Речь идет о прямом или косвенном использовании предельных цен – с определенными странами. Но если нас устраивает коммерческая составляющая, если нет требований с той стороны, не настаивает вторая сторона на том, что мы должны торговать нефтью по предельным ценам, то запреты не распространяются на эти действия», — отметил эксперт.

Ранее в этот день Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Документ, в частности, запрещает поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Также указано, что поставки российских нефти и нефтепродуктов, осуществление которых запрещено в соответствии с указом, всё же могут осуществляться, но только на основании специального решения президента РФ.

Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля того же года.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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