Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира

Спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Мустафа Шентоп сообщил о выдвижении президента Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Об этом 28 декабря сообщила газета Star.

По его словам, политик может быть удостоен награды за усилия по установлению мира между Россией и Украиной.

«Я выдвинул кандидатуру президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия по установлению мира между Россией и Украиной. У меня есть заявка», — подчеркнул он.

По словам политика, о выдвижении политика заявят и другие страны.

Ранее, 14 декабря, турецкий лидер заявил, что продолжает переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о восстановлении мира. По его словам, дорога к миру может быть открыта благодаря соглашению о зерне и обмену пленными.

1 декабря глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Турции считают, что мирное урегулирование конфликта на территории Украины возможно, если дать дипломатии шанс. Он также отмечал, что Эрдоган продолжит контакты с президентами России и Украины.

В начале ноября Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался российско-украинский конфликт и пути его разрешения. Турецкий лидер призвал украинского коллегу к скорейшему началу переговоров.

Ранее, 31 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Кремлем.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса.

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