В Кремле указали на суверенное право РФ вводить меры в ответ на лимит цен на нефть

Принятие ответных мер на введение Евросоюзом потолка цен на нефть является суверенным правом России. Об этом заявил на брифинге в среду, 28 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это суверенное право России — отвечать на нелегитимные абсурдные меры, такие как потолок цен. Принятию ответных мер предшествовала внутрироссийская экспертная проработка», — сказал Песков.

Он также заметил, что ограничение на поставку российской нефти будет распространяться не только на новые, но и на уже действующие контракты, если там указан какой-либо потолок цен.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном обсуждении ответных мер с ОПЕК+, официальный представитель Кремля также отметил, что конкретных разговоров об этом не было, но Россия находится в постоянном контакте с организацией по этой и другим темам.

Песков также высказался по поводу принятия аналогичного указа на газовый потолок цен.

«Газовый рынок имеет свою специфику, ситуация анализируется. Разумеется, после того как анализ будет завершен, будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги», — отметил пресс-секретарь президента.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Европейский союз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

В ответ на это президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Таким образом, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации цены.

Тогда же Песков подчеркнул, что Россия никогда не согласится на какие-либо потолки цен на свои энергоресурсы.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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